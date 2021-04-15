«Алиска – аферистка. Убедила нас, что работает агентом спецслужб!»: мать Аршавина впервые назвала причину развода сына

Алиса убедила Андрея и его мать, что работает в спецслужбах и участвует в операциях, связанных с риском для жизни. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая жена 39-летнего Андрея Аршавина ведет против него войну в суде – не хочет покидать особняк матери спортсмена в Питере. Напомним, что 38-летняя Алиса Аршавина увела футболиста из семьи – тогда спортсмен уже 10 лет жил с Юлией Барановской, беременной их третьим ребенком. Алиса ушла к Андрею от мужа с двумя детьми. Вскоре Аршавин на ней женился, так как женщина ждала от него дочь. Пара со скандалом развелась в 2019-м году.

Весь последний год Алиса Аршавина судилась с матерью Андрея Аршавина. Суд вынес решение, что Алиса должна покинуть четырехэтажный особняк, который футболист подарил матери еще до женитьбы. Впервые мать футболиста Татьяна Аршавина рассказала о причинах развода ее сына с Алисой и этом самом особняке. Откровенное интервью вышло в программе «Пусть говорят».

«Я не дала сбыться ее планам – угробить своего сына и обчистить его до нитки!» - Татьяна Аршавина открыла причину развода сына. Андрей ушел от Алисы из-за ее обмана – и даже написал заявление в полицию.

Но сначала позиция Аршавиной по дому: «Алиса не имеет к этому дому никакого отношения. Дом был куплен, когда у Андрюши еще были отношения с Юлей, ремонт начинался с участием Юли. Потом они расстались, и Андрюша переписал эту недвижимость на меня в 2015 году – подарил. В нем никогда никто не был прописан. Мы попросили Алису уехать из дома. Потому что до этого случились события, которые показали нам ее истинное лицо».

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь Татьяна Аршавина – за Барановскую: «Когда у Андрея в 2003-м году завязались отношения с Юлей, он был прекрасный мальчик, открытый всему миру, щедрый, излучал позитив». А вот о второй жене Алисе Татьяна Аршавина иного мнения: «Он состарился в этих отношениях после Алисы. Он столько ей помогал, тратил столько денег. А там было столько обмана…»

Однако Татьяна Ивановна в жизнь сына не лезла. Пока не узнала о шантаже: «Однажды только сказала плохо о ней Андрею: «Твоя Алиска – аферистка! Когда она вытащила из него мошенническим путем один миллион евро. Мы подали заявление в полицию, чтобы расследовали хищение миллиона».

Татьяна Аршавина рассказала в «Пусть говорят» длинную детективную историю – оказывается Алиса убедила ее и Андрея, что она тайный агент спецслужб, который часто участвует в спецоперациях. Татьяна Ивановна рассказала:

«Представлялась агентом спецслужб Алиса рассказывала, что участвует в операциях, связанных с риском для жизни. Какие-то огромные суммы денег для государства бережет… Когда мы отдыхали в Сочи, она говорила, что ей надо ехать на встречу высокопоставленных лиц…»

А далее, со слов Татьяны Аршавиной, случилась страшная история: «Андрюша позвонил и сказал: «Мама, отдай Алисе миллион евро!» Доступ к деньгам был только у меня, я могла их взять из банка. Я поехала с водителем Алисы, нам выдали деньги – все пересчитали, я сложила купюры в рюкзак. Это была весна 2018 года». Деньги нужны были шантажистам, которые преследовали Андрея – он постоянно получал сообщения с угрозами жизни. Водитель Алисы якобы отвез шантажистам деньги. Шантажировали Аршавина из-за того, что он однажды в сообщениях нагрубил «высокопоставленному начальнику агента Алисы». Вскоре Татьяна и Андрей Аршавины заподозрили неладное и пошли в полицию. Схема передвижения автомобиля Алисы указывала на то, что деньги ее водитель отвез не к месту «обозначенному шантажистом», а в банк, где обслуживалась Алиса.

Татьяна Аршавина сообщила: «Когда опера начали следствие, сразу сказали: «Это развод!» Доказать участие Алисы не смогли. Но мать и сын решили, что это история была спланирована Алисой. Она не призналась, поэтому Андрей и решил развестись.

Татьяна Аршавина предполагает – у Алисы могли быть сообщники: «Не мы ее шантажировали, а она нас! Чтобы ей выздороветь – ей надо во всем признаться, покаяться. Одной ей все это сложно было соорудить…»

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