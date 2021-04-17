Скрытая угроза коронавируса у детей: болезнь бьет спустя полгода

По некоторым наблюдениям, при легком течение заболевания постковидный синдром встречается в подавляющем большинстве случаев и протекает чуть ли не хуже самого заболевания. Но если такое наблюдается у взрослых, нет ли аналогичного тяжелого «эха» болезни у детей? Фото: Shutterstock

Пандемии новой коронавирусной инфекции уже больше года. И все это время загадкой остается то, как течет ковид у детей. Обычно инфекция в первую очередь бьют по тем, кто стар и мал. Но Sars-cov-2 казался не таким. Старшей возрастной группе он, действительно, оказался опаснее, чем людям молодого возраста. А вот детей как будто обходил стороной. С первых недель пандемии считалось, что дети чаще всего болеют очень легко или даже совсем бессимптомно переносят новую коронавирусную инфекцию.

Но с течение времени выяснилось: не все так, как кажется. И ковид бьет не только по легким, а может поражать практически любой из органов. И, даже перенесенный легко, может впоследствии еще долго давать о себе знать рядом неприятных, а то и тяжелых последствий. Причем по некоторым наблюдениям, при легком течение заболевания постковидный синдром встречается в подавляющем большинстве случаев и протекает чуть ли не хуже самого заболевания. Но если такое наблюдается у взрослых, нет ли аналогичного тяжелого «эха» болезни у детей?

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) у детей сейчас действительно диагностируется редкое, но серьезное заболевание, связанное с COVID-19. Пока короткого названия ему не придумали и в медицинской литературе пишут Мультисистемный воспалительный синдромом у детей или MIS-C.

О том, что дети во время пандемии стали страдать от несвойственных им состояний, рассказали и врачи первой детской больницы на Авангардной улице в Санкт-Петербурге.

СКРЫТАЯ УГРОЗА ПОСТКОВИДА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Оказывается, ковид у детей нередко скрывается под маской ОРВИ, но позже дает о себе знать. Ситуация действительно загадочная: ПЦР-мазки у юных пациентов чистые, в крови нет специфических антител IgM, которые бы свидетельствовали об острой стадии заболевания. Но спустя время титр IgG показывает, что ребенок переболел ковидом.

Врач стационара питерской больницы Елена Плотникова признается, что дети болеют и болеют серьезно - и это видно. У них так же, как и у взрослых, страдают органы кроветворения, сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, нервная система. Нарушалась работа сердца, их мучили судороги, боли в животе, серьезно менялся состав крови. И только тесты на антитела IgG позволяли устанавливать, что, оказывается, дети с такой широкой и неприятной клинической симптоматикой ранее болели ковидом.

ВАЖНО! Если у взрослых осложнения после ковида проявляются, как правило, сразу, то у детей нередко через месяц или даже полгода.

Педиатры питерской детской больницы говорят о том, что никогда в своей практике не сталкивались ни с чем подобным. Поэтому и прогнозов относительно того, как будет развиваться дальше детский постковидный синдром, нет. Здесь важна здравая настороженность и индивидуальный подход к лечению.

Оказывается, ковид у детей нередко скрывается под маской ОРВИ, но позже дает о себе знать. Фото: Shutterstock

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ПОСЛЕ КОВИДА?*

Для того чтобы установить постковидный синдром у детей и подростков до 19 лет достаточно, чтобы совпали два симптома. В процентах указана частота проявления симптома.

- конъюнктивит 89%

- красные сухие и потрескавшиеся губы 54%

- увеличение лимфатических узлов на шее и в брыжейке (орган пищеварения) 60%

- сыпь на руках 57%

- неврологические нарушения 31%

- сложности с дыханием 65%

- различные нарушения в работе сердца 100%

- расстройства ЖКТ (диарея, рвота, или боли в животе) 83%

- лихорадка больше 4 дней, астения (упадок сил, усталость, слабость, бессилие) 100%

* По докладу: Детский мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19. Российский университет дружбы народов, кафедра педиатрии, 2020 год.

КТО В ГРУППЕ ОСОБОГО РИСКА

Почему у одних детей развивается постковидный синдром, а у других – нет, врачи сказать не берутся. Однако стоит напомнить, что определенные группы риска детей относительно возможного тяжелого течения ковида существуют и тут предосторожности точно не будут лишними.

К более тяжелому течению ковид склонны дети в возрасте до 1 года. Другие дети, независимо от возраста, также в группе риска, если у них есть следующие заболевания:

- Астма или хроническое заболевание легких;

- Диабет;

- Генетические, неврологические или метаболические заболевания;

- Серповидноклеточная анемия;

- Врожденные болезни сердца;

- Иммуносупрессия (иммунная система ослаблена из-за заболеваний или приема лекарств);

- Дети с множественными хроническими состояниями;

- Ожирение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легкая, не имеет побочек и готова к любым мутациям коронавируса: в России разработали четвертую ДНК-вакцину

Создатель нового препарата рассказал, как небольшая частная компания из Санкт-Петербурга сделала то, что не всегда удается фармацевтическим гигантам и большим институтам (подробности)