Журналист Александр Малькевич: «Попасть в американский санкционный список дважды - это как?!»

Журналист Александр Малькевич. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Новый пакет санкций в России у многих вызвал недоумение. Во-первых, объявлены они были после телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным (а ведь речь там шла о перспективах встречи). Во-вторых, ради их введения Белый дом объявил режим чрезвычайной ситуации (впрочем, это объясняется просто американским законодательством). А в-третьих, там обнаружились уже знакомые фамилии.

Санкционный список пополнился 32 организациями и гражданами России с пометкой «за вмешательство в выборы». В их числе — первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями).

В той же ситуации генеральный директор телеканала “Санкт-Петербург” и член Общественной палаты Александр Малькевич. В интервью «Комосомольской правде» он пояснил, что попаданию под санкции только рад:

- Вообще это почётно. Я принимаю поздравления от массы знакомых, которые пишут совершенно справедливые вещи: это высокая оценка моей работы на благо Родины. Попасть в американский санкционный список - значит, быть патриотом. И администрация США явно высоко оценивает это.

В декабре 2018 года Малькевич попал под санкции после задержания в Вашингтоне по подозрению во вмешательстве в политические процессы. Однако особого влияния ограничений на себе не почувствовал. Поэтому найти объяснение новым мерам не может:

- Попасть в список второй раз — странно. Меня же никто не вычёркивал и не оправдывал по первому списку. Разница только в том, что в 2018 году я попал под санкции министерства финансов (с Башировым и Петровым в одном ряду), а теперь это персональный указ президента (хотя меры всё равно формально финансовые). Статус, конечно, повышен, но логики я не понимаю. Наверное, в качестве шутки это можно было бы списать на общую деменцию уже всего Белого дома, включая его аппарат. Других объяснений я не нахожу.

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