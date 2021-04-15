Шокирующая правда: мама Андрея Аршавина раскрыла детали разрыва сына с Юлей Барановской

Брак Юлии Барановской и Андрея Аршавина распался в 2013 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрея Аршавин девять лет состоял в отношениях с Юлией Барановской. Телеведущая родила от футболиста троих детей. В 2013 году спортсмен со скандалом ушел от Юлии к Алисе Казьминой. Но и с ней долго не продержался. При этом, по словам мамы спортсмена Татьяны Аршавиной, "Барановская ждала возвращения Андрея после истории с Алисой".

Андрей Аршавин всегда был очень близок с мамой. Татьяна Аршавина души не чает в наследнике. По ее словам, она никогда не любила его официальную жену Алису Казьмину, да и с Юлией Барановской не всегда ладила.

"Когда в 2003 году у него завязались отношения с Юлей, он был прекрасный, солнечный мальчик, открытый миру, щедрый, замечательный. Он просто излучал позитив. И вот за 15 лет - это вообще другой человек. Он состарился, стал закрытый. После Алисы - это караул какой-то, просто кровоточащая рана", - заявила женщина в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

С Юлией футболист прожил девять лет. Татьяна Ивановна знала, что после разрыва Барановская не оставит ее мальчика в покое. "У меня с Юлей всегда были сложные отношения, но мы старались находить точки соприкосновения. Тогда я понимала, что это будет война. Знала, что Юля так просто не отдаст свою лондонскую жизнь и свою историю с Андреем. Так и получилось. Юля объявила Андрюше войну. На него началось просто какое-то невероятное давление", - огорошила она признанием.

По мнению матери футболиста, Аршавин потерял голову от Алисы. "Сын действительно любил Алису. Таким счастливым я его никогда не видела. Может, он и не ушел бы из семьи, не знаю, но Алиса вплотную взялась за Андрея. Она рассказывала, что муж ее избивает, что вообще может убить. В итоге сын заявил, что Алиса ради него развелась, ей некуда идти, и он не может остаться с Юлей", - поделилась Татьяна Ивановна.

Когда Аршавин и Барановская со скандалом расстались, Юлия начала карьеру на телевидении. Однако, несмотря на имидж счастливой и успешной женщины, Барановская, по мнению мамы Аршавина, до сих пор неравнодушна к ее сыну. "У меня есть ощущение, что Юля ждала возвращение Андрея после Алисы. А Андрей не вернулся. Он вообще об этом не думал", - резюмировала родительница.