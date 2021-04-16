Наскальные рисунки первобытные люди создавали под воздействием галлюцинаций

Рисунки в пещере Ласко.

Возраст самых древних рисунков превышает 45 тысяч лет. В основном это были изображения животных, отпечатки ладоней рук и простые геометрические фигуры. До сих пор ученые спорят, что же побудило первых художников взяться за краски. Согласно одной из гипотез эти рисунки были феноменом чистого искусства, просто художнику хотелось выразить свое “Я”. И современники, разглядывая творения малевича эпохи палеолита, тоже вертели пальцем у виска и требовали, чтобы бездельник переключился на общественно-полезные для племени работы.

Сторонники другой теории полагают, что рисунки животных были частью магического ритуала, наши предки полагали, что если проткнуть бизона нарисованными копьями, то и в реальности охота будет удачной.

Однако группа ученым Тель-Авивского университета предложила новое объяснение этого феномена. Они задались вопросом почему большая часть рисунков была сделана в глубине пещер, на расстоянии сотен метров от входа?

Например, в пещере Руффиньяк, известной как “Пещера тысячи мамонтов”, большинство изображений нарисованы на расстоянии 730 метров от входа. Ведь это явно неудобно! Эти закоулки были необитаемы - люди обычно обживали просторные части пещер ближе к входу. А чтобы пробраться в глубины “третьяковской галереи” надо было преодолеть длинный путь через узкие щели и провалы, освещая себе путь факелом. И не одним! Потому что для создания рисунка на стене необходим свет от нескольких факелов.

Большая часть рисунков была сделана в глубине пещер. Фото: tandfonline.com

Ученые создали компьютерную модель пещеры, чтобы проанализировать, как внутри будет меняться состав воздуха, учитывая, что художники с факелами активно сжигали кислород. При этом они использовали симулятор динамики пожаров, разработанный Национальным институтом стандартов и технологий США для имитации распространения пожаров в сложных отсеках зданий.

- Естественная концентрация кислорода в атмосфере составляет 21%, - говорит ведущий автор исследования историк Яфит Кедар. - Мы измеряли скорость расхода кислорода в разных сценариях, в основном рассматривали два зала - маленький (размеры 5х5х5 метров) и большой (20х10х5), соединенные переходами разной конфигурации. Именно высота прохода оказывает сильное влияние на концентрацию кислорода. В большинстве случаев уже через 15 минут уровень кислорода падает до 18%. А при небольшой - метровой - высоте прохода через два часа горения факелов концентрация кислорода в пещере падает до 11 процентов.

При нехватке кислорода организм испытывает состояние, которое называется гипоксий, она начинается при уровне кислорода ниже 18%. Когда концентрация падает до 9,5% человек обычно теряет сознание. О том, какие ощущения испытывают люди при нехватке кислорода известно из рассказов альпинистов и аквалангистов. Это сонливость, эйфория, спутанность сознания, галлюцинации, ощущение, что ты плывешь или летишь. Иными словами это измененное состояние сознания, в которое шаманы себя приводят с помощью психотропных растительных препаратов. А дельфийские оракулы в Древней Греции добивались такого же эффекта, вдыхая наркотический газ, выходящий из расщелины.

Cамыми старыми изображениями были так называемые “ладошки” - отпечатки рук, сделанные трафаретным способом

Яфит Кедар и его коллеги считают, что первобытные люди воспринимали пещеры, как портал в потусторонний мир. Здесь, находясь в состоянии транса, можно было общаться с различными существами, населяющими другие миры - духами, умершими предками, мифическими персонажами, совершать магические обряды. Подземная живопись была некой формой, частью этого общения. Художники рисовали животных и сцены охоты, поскольку хотели таким образом передать высшим силам просьбу о помощи в выживании племени или процветания главного животного-жертвы. По мнению наших предков, вопрос благополучия и сохранения мирового порядка зависел от поддержания хороших отношений с существами населяющими иные миры. И именно из этого диалога с космосом в состоянии галлюцинации и выросла живопись. Может быть поэтому внутренняя логика развития этого искусства заносит художников в такие дебри, что рядовым зрителям сложно понять что же нарисовали авторы.

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