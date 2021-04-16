Корнаухов дал прогноз на игру «Сочи» — ЦСКА: «Надеюсь, Ивица Олич привнесет новшества в игру, что позволит выиграть у «Сочи»

Экс-защитник «армейцев» Олег Корнаухов дал прогноз «Комсомолке» на предстоящую встречу ЦСКА и «Сочи». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» примут на своем поле ЦСКА. И если еще в прошлом сезоне это был матч гранда отечественного футбола и его аутсайдера, то в текущем сезоне это соперничество двух равных соперников. ЦСКА с 46-ю очками идет на четвертой строчке турнирной таблицы, а «Сочи», имея в активе 40 очков, находится на седьмом месте. Очная встреча с «Сочи» станет, наверное, первым серьезным испытанием для нового главного тренера команды Ивицы Олича.

Экс-защитник «армейцев» Олег Корнаухов дал прогноз «Комсомолке» на предстоящую встречу ЦСКА и «Сочи». По словам Корнаухова, большую роль в этом матче сыграют индивидуальные качества футболистов, которые выше у игроков ЦСКА.

Когда состоится матч «Сочи» — ЦСКА: 18 апреля, 16:30

Где посмотреть матч «Сочи» — ЦСКА: «Матч Премьер»

Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА от Олега Корнаухова:

— У «Сочи» есть обороты, против них очень тяжело играть. Они хорошо организованы, готовы физически. Есть Нобоа, который способен решать исходы матчей. Тактически команда выстроена очень грамотно. Сложно вскрывать их оборону и в то же время не получать контратаки. Но, думаю, высокий уровень мастерства игроков ЦСКА позволит им подойти правильно к этому матчу, полностью готовыми. Надеюсь, Ивица Олич привнесет новшества в игру, что позволит выиграть «Сочи». С приходом Олича нужно ждать победного, эмоционального футбола. Тот же Влашич, Рондон, Фернандес делают яркость в атаке. Плюс, Алан Дзагоев поправился. Он может отдать интересную передачу под гол. Говорю, у «армейцев» очень интересный и качественный состав. Нужно, чтоб команда эмоционально была готова к таким матчам. Борьба за Лигу чемпионов не окончена. А это большая мотивация для «армейцев». Точно, будет очень тяжелая игра. И счет предсказать трудно. Но, повторюсь, уровень игроков ЦСКА выше. Уровень каждого футболиста надо объединить в командный, а это роль тренерского штаба. Но они давно играют, Оличу надо просто понять всех футболистов. Очень надеюсь, что получится обыграть «Сочи» у них на «Фиште», — рассказал kp.ru Корнаухов.

Главная новость в стане ЦСКА на этой неделе — уход Василия Березуцкого из клуба. По слухам, Василий был недоволен назначением на пост главного тренера Ивицы Олича. Олег Корнаухов рассказал «Комсомолке», как уход Березуцкого из клуба может повлиять на психологические состояние футболистов.

— Не думаю, что в матче как-то скажется уход Березуцкого. Кому-то было комфортно работать с Василием, кому-то, может быть, не нравилось. Но это кухня команды, о которой никто не знает из посторонних. Решение Василия принято не на эмоциях, а взвешено. Он понял, что для его роста лучше будет в другом месте. На футболистах, может быть, а на игре точно не будет сказываться, — прокомментировал уход помощника главного тренера Корнаухов.