Зачем Байден пригласил на климатический саммит «врагов Америки» Путина и Си Цзиньпина

На планете бушует пандемия коронавируса. Но Байден предпочитает бороться с «глобальным потеплением». Фото: REUTERS

Традиционно этот праздник во многих странах отмечают в марте. В день весеннего равноденствия. Однако 22 апреля 1971 года по инициативе «зеленого» американского сенатора - демократа Гейлорда Нельсона был учрежден новый День Земли. С экологическим уклоном. В полувековой юбилей сего праздника Байден и созывает саммит. Пять лет назад в этот же день, 22 апреля, в Нью-Йорке был подписан знаменитый Парижский климатический договор. Да уж, любят сильные мира сего всякие даты, символы.

СТРАШИЛКА ДЕМОКРАТОВ

Демократы США – известные борцы с глобальным потеплением. Идеологом движения стал вице-президент при Клинтоне Альберт Гор. В 2007 году он получил за свою «священную борьбу» Нобелевскую премию мира, а его фильм «Неудобная правда» - два «Оскара» (как лучшая документальная лента и за лучшую оригинальную песню). Хорошо заработал Гор и на лекциях о «грядущей климатической катастрофе». За часовую страшилку получал гонорар до 100 000 долларов.

Дело Гора продолжил президент-демократ Обама. Главное его достижение на международной арене – пробил в декабре 2015 года Парижский климатический договор, одобренный почти двумя сотнями стран. Он обязывает сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу ради борьбы с глобальным потеплением. Республиканец Трамп, став президентом, демонстративно вышел из договора. Он «топил» за нефть и газ. Демократ Байден, придя в Белый дом, в первый же день объявил о возвращении Америки в Парижский договор. И ввел должность специального представителя президента США с большими полномочиями по вопросам климата. Им стал Джон Керри, бывший госсекретарь США, авторитетный политик.

И вот первая международная инициатива Байдена – климатический саммит, на который он пригласил четыре десятка лидеров ведущих стран планеты. Это наглядно показывает, что главным приоритетом Штатов при Байдене становится борьба не с пандемией коронавируса, погубившего уже около трех миллионов человек, включая более полумиллиона американцев. А с так называемым глобальным потеплением.

- На саммите вновь будет звучать мантра, что температура на Земле повышается из-за промышленных выбросов углекислого газа и с этим надо срочно бороться, - говорит член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр ЛОСЕВ. - Хотя любой мощный вулкан выбрасывает в атмосферу больше углекислого газа (СО2), чем вся мировая промышленность. Парниковым газом является не только СО2, но и метан, водяной пар. До 70 процентов парникового эффекта создается, кстати, этим паром и облаками. И нет никакого глобального потепления. Есть просто колебания климата. Тепло и холода постоянно сменяют друг друга на планете Земля.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев много лет занимается вопросами космоса и климата.

ПОЖИРАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

- Ожидаемо из уст Байдена прозвучат мантры и про «углеродное обнуление», «декарбонизацию экономики», альтернативную энергетику, «зеленые технологии» и прочее в духе Греты Тунберг.

- Аристотель придумал понятие «энергия» для обозначения активной человеческой деятельности, преобразующей мир. Это главное, что движет человечеством. От энергии зависит качество жизни людей и вообще любая экономическая деятельность. На протяжении всей человеческой истории количество используемой энергии и ресурсов определяло степень развития цивилизации - от огня, впервые добытого и бережно сохраненного в эпоху палеолита, что запустило социальную эволюцию вида Homosapiens (Человек разумный) сотни тысяч лет назад, до освоения энергии атома в век высоких технологий. С момента зарождения цивилизации до настоящего времени происходил гиперболический рост населения Земли. С появлением паровых машин в начале XIX века мировое энергопотребление увеличивается пропорционально квадрату этого населения. Сейчас на Земле 7.7 миллиарда человек, энергии требуется все больше и больше.

К тому же в наступившем XXI веке в мире появилась цифровая экономика. Уже сейчас она забирает 12 % всей генерации электроэнергии на планете Земля!

- Говорят, «добыча» биткоинов – «виртуальных цифровых денег», требует огромного количества электричества!

- По оценкам на конец I квартала 2021 г., общее годовое потребление электроэнергии биткоин-сетью составляет 127,7 тераватт-часов, что превышает годовое энергопотребление таких стран, как, например, Аргентина, Нидерланды, Швеция, Украина...

Исследования показывают, что при существующих темпах цифровизации к 2040 году (то есть уже через 19 лет!) цифровые технологии потребуют эквивалента всего объема энергии, произведенной во всем мире в 2010 году. А ее источников не так много: традиционные углеводороды (уголь, нефть, газ), гидроэнергетика, мирный атом плюс солнечная и ветро - генерации.

Но еще в 80-е годы XX века ученые доказали, что все виды альтернативной энергетики –солнечные панели, ветряки и водородные элементы неэффективны с точки зрения физики. За исключением термоядерного синтеза. Но этот синтез по-прежнему – дело далекого будущего. Сейчас только строятся экспериментальные термоядерные установки. Сборка самой известной - ITER (Международный экспериментальный термоядерный реактор) - завершится к концу 2025 года. Потом грядет череда экспериментов с плазмой. Сам термоядерный синтез в планах только на 2035 год, если эксперименты окажутся удачными. Россия - участник проекта ITER вместе с ЕС, Китаем, США, Японией, Индией и рядом других стран. А появление сети термоядерных электростанций в мире можно ожидать не ранее 2070 года, если, конечно, будет доказана безопасность таких технологий.

ВЕТЕР, ВЕТЕР, ТЫ МОГУЧ?

- Главная проблема «зеленой» энергетики – ветровой и солнечной – низкая плотность потока энергии и мощности, в сравнении с куда более эффективной и недорогой углеводородной, а тем более, с атомом, - продолжает Александр ЛОСЕВ. - Однако мы видим, что по политическим соображениям атомная энергетика везде сворачивается. Доминируют по-прежнему ископаемые углеводороды. Доля такой энергетики превышает 70%.

А слово «зеленая» в применении к солнечной и ветровой энергетике нужно ставить в кавычки. Потому что вред, наносимый окружающей среде при производстве, использовании и утилизации якобы «чистых» энергоустановок, аккумуляторов и избыточного количества электросетей, необходимых для включения их в региональные энергосистемы, намного больше, чем от старых угольных теплоэлектростанций.

Ветряки и солнечные панели - слишком дорогое удовольствие! Фото: Shutterstock

Жизнь подтвердила выводы ученых 1980-х. «Зеленые технологии» оказались крайне дорогими и неэффективными.

- Почему же их активно внедряют сейчас в Европе? В той же Америке планируют построить мощные станции «Океанский ветер», «Виноградниковый ветер» и «Южная вилка».

- Такую энергию могут позволить себе только очень богатые страны, чьи центральные банки способны печатать резервные валюты в неограниченных количествах. Но «зеленые технологии» не позволят человечеству полностью обеспечить себя энергией в том объеме, в котором хотелось бы. Во всяком случае, в ближайшие сто лет.

-А как же грандиозные успехи в этой сфере, о которых трубят «зеленые»?

- Один любопытный факт, поразивший на днях даже меня, привыкшего ко всему. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) 17.3 % конечной мировой энергии (тепло, электричество) сейчас обеспечено возобновляемыми источниками. Из них 40 процентов – внимание! - получено из традиционной биомассы: дрова, хворост, сушеный навоз...

- Но при топке дровами, кизяком из труб идет дым, загрязняющий атмосферу. Выделяется пресловутый углекислый газ, против которого и борется Байден.

- Зато деревья вновь вырастут на дрова, верблюды, коровы, овцы вообще каждый день подбрасывают свежий навоз, знай, суши! Возобновляемые источники энергии в чистом виде. И не поспоришь…

СЦЕНАРИЙ БУДУЩЕЙ КАТАСТРОФЫ

- Ох, уж эти очковтиратели!

- На Земле, по данным ООН, около миллиарда жителей не имеют электричества, а три миллиарда используют для отопления домов и приготовления пищи дрова и прочую растительную органику. Понятно, что в таких условиях ни о какой реальной «зеленой энергетике» в масштабах всей планеты в ближайшие десятилетия речи быть не может.

«Зеленая энергетика», какой она видится из Вашингтона, на мой взгляд - это сценарий будущей катастрофы.

- Не пугайте, Александр Вячеславович!

- В это «зеленое» понятие входят не только ветряки, солнечные батареи, но и модные электромобили. За которыми, якобы, будущее. Но давайте считать. Общее количество автотранспорта на планете сегодня, включая легковушки, грузовики, автобусы – миллиард двести миллионов единиц. Через 5-10 лет этот автопарк превысит полтора миллиарда. Каждый автомобиль – энергетическая установка на колесах. Тепловая энергия при сгорании топлива преобразуется в кинетическую энергию движения. А бензобак, по сути, большая «батарейка». Мощность бензиновых, дизельных двигателей этих машин уже сейчас превышает почти в 3 раза суммарную мощность всех электростанций земли. Представим, что будет, когда весь традиционный автопарк заменят на электромобили!

- Такие планы есть. В первую очередь в США, Евросоюзе…

- Сколько потребуется новых электростанций, чтобы обеспечить энергией всю эту махину?! Что там будут сжигать? Газ, уголь, мазут… Одни лишь солнечные батареи, ветряки сотни миллионов электрокаров не запитают. Исследование МЭА показывает, что затраты на передачу электроэнергии от солнечных и ветряных установок примерно в три раза выше, чем от угольных или атомных электростанций. Выработка энергии от ветра обычно доступна от 25% до 35% времени; от солнечных панелей - от 10% до 25%. При том, что мощность генерации постоянно колеблется. Поэтому необходимо строить дополнительную инфраструктуру и непропорционально больше линий электропередач (ЛЭП). В них может теряться до 8% электричества! На это потребуются триллионы долларов инвестиций, и триллионы же понадобятся для строительства «электрозаправок». Да никто этого делать не будет. К тому же включение «зеленых» источников в существующие энергосистемы резко снижает их надежность. Февраль 2021 года наглядно показал это в штате Техас.

- Зато есть дармовая энергия Солнца!

- Энергии Солнца много в космосе. А поверхность Земли даже в ясную погоду получает всего лишь эквивалент от 0.7 до 1 квт тепловой энергии на квадратный метр. Теоретически можно сплошь покрыть Сахару, другие пустыни, тропики солнечными панелями. Но даром ничего не бывает. Издержки очень высоки. Во-первых, само производство «экологически чистых солнечных панелей», а также аккумуляторов для энергоустановок и электромобилей крайне грязное с точки зрения экологии. Технология получения кремния из кремнезема напоминает плавку железа из руды с помощью коксующегося угля. В атмосферу выбрасываются тонны углекислого и угарного газа, оксида азота, серы… Добыча в Латинской Америке лития, используемого в производстве аккумуляторов, загубила миллионы гектар сельвы, лесов, по сути, легких нашей планеты. Для опор и лопастей ветряков и линий электропередач нужны миллионы тонн стали, медь, углепластик, пластмассы, редкоземельные металлы.

Плотность потока солнечной энергии низкая. Затраты на преобразователи, накопители, регуляторы, охладители систем трансформации, передачу энергии по ЛЭП огромны. К тому же часть энергии теряется в сетях, а любая песчаная буря - нередкое явление в пустынях - легко прикроет проект «зеленой» электрификации пустынь.

- Накладно тянуть ЛЭП из пустынь, тропиков в обители цивилизации.

- Проблемы еще и в том, что 80 процентов солнечной радиации уходит на нагрев самих панелей, а повышение температуры поверхности фотоэлемента всего на 10 градусов может в два раза снизить его эффективность. Поэтому больше половины вырабатываемой солнечными элементами электроэнергии в жарких регионах, таких, как Калифорния, приходится тратить на охлаждение самих установок... Поэтому солнечные панели намного эффективнее ставить за Полярным кругом и высоко в горах, где холодно. Это хорошо лишь для электроснабжения небольших поселков и метеостанций. К тому же надо помнить, что стоимость утилизации солнечных панелей, аккумуляторов пока нигде не отражается в расходах. А переработка не является бесплатной и чистой.

- Не зря вводят налог на утилизацию обычных автомобилей, упаковки товаров и т.д.

- Я перечислил лишь часть проблем «зеленых технологий». Минувшая суровая зима в том же Техасе показала еще одну. Как только замерзают ветряки, снег покрывает солнечные панели, требуются дополнительные мощности. Их можно взять только из традиционной, углеводородной энергетики.

К тому же без ископаемого топлива невозможно производить ветряные турбины, солнечные батареи или строить гидроэлектростанции. Производство стали и цемента требует огромных энергозатрат. Только обжиг компонентов смеси известняка и глины, необходимых для получения цемента, требует нагрева почти до 1500 градусов Цельсия в течение нескольких часов. А на плотину гидроэлектростанции уходит миллионы тонн цемента. Солнечные панели нам столько энергии не дадут. А ведь еще есть обычное строительство, дороги, мосты, машиностроение. Есть огромное количество всего, что невозможно сделать с помощью одной только возобновляемой энергии. Примеры я привел – сталь, цемент, пластик, еще асфальт и удобрения.

Цены на готовую продукцию, изготовленную за счёт только «зеленой» энергии окажутся заоблачными и очень малое число покупателей сможет себе это позволить.

«Зеленая энергетика» повсеместно субсидируется за счет традиционной и налогов граждан. Эксплуатация обычного газотурбинного или мазутного генератора пока на порядок дешевле альтернативных источников. А может, и больше.

Недаром крупнейшие американские инвестбанки заявили, мол, забудьте про глобальное потепление. Впереди нас ждет сырьевой суперцикл. Цифровая экономика и увлечение материалоемкими «зелеными» проектами вызвала резкий рост спроса и повышение цен на нефть, другие углеводородные носители энергии.

( Продолжение следует)

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