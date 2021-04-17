Что произошло после победы сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021

Сборная России - чемпион мира в команде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

17 апреля 2021 года сборная России по фигурному катанию впервые в истории победила на командном чемпионате мира. Турнир придумали японцы в 2009 году и с тех пор раз в два года собираются лучшие команды мира, чтобы по специальной системе выявить лучшего. Правила, по сути, придуманы специально "под японцев". По два представителя сборной в тех видах, где у японцев все хорошо - одиночники, и по одному там, где не все прекрасно - в парном катании.

До утра субботы, 17 апреля, только две команды выигрывали этот турнир. Четыре раза побеждали американцы, а два раза - японцы. Наши стали третьими, кому покорялась эта вершина. Финальным штрихом к успеху российской команды стал успешный прокат девушек. Причем, Анна Щербакова и Лиза Туктамышева катались в финале. Елизавета - предпоследней. И после того как она стала промежуточно второй, то Аня могла уже просто ходить пешком, т.к. россияне досрочно победили на ЧМ. Но все же Щербакова откатала на "отлично", заняв прервое место. И российская команда официально оформила чемпионство.

Анна Щербакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почему так произошло? Почему наши лучшие за год до Олимпиады? Немало причин найдется. Главная, наверное - это соревновательная практика. В условиях пандемии коронавируса в России в прошедшем сезоне было столько турниров, что все остальные команды могли нам просто позавидовать. Несколько этапов Кубка России, домашний этап Гран-При, командный турнир на Кубок Первого канала. Все это улучшало форму наших и к ЧМ-2021 как личном, так и командном, наши подошли сильнее всех.

Особо приятен был тот факт, что поскольку чемпионат мира носит статус неофициального, то и санкции WADA не действуют на него. А значит - можно слушать гимн России и закутываться в триколор, празднуя успех. Это подметила Евгения Медведева - в 2017 году Женя каталась на таком турнире и выигрывала серебро.

Сборная России в "кике" на ЧМ-2021 в Осаке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наш капитан Елизавета Туктамышева после завершения турнира призналась:

- Это по-настоящему праздник. А в этом году — праздник вдвойне, потому что сезон был очень сложным. Для нас было крайне важно, чтобы здесь был флаг России. Сегодня был великий момент для нашей команды — мы слышали гимн страны. Это значит очень многое. Мы по-настоящему этим насладились.

А вот Анна Щербакова, которая последней в составе нашей команды выходила на лед, знала, что уже победили. Но все равно хотела показать все свои возможности в последнем соревновательном прокате сезона:

- Я была очень горда, когда узнала, что поеду на командный чемпионат мира и буду в составе российской сборной. Очень хотела показать хорошее катание и принести как можно больше очков. Перед сегодняшним выступлением я узнала, что мы уже выиграли турнир. Поэтому просто каталась и старалась получить удовольствие. Надеюсь, что всем понравилось

Елизавета Тукшамыева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские фигуристы стали обладателями первого приза турнира - 200 тысяч долларов на всю команду. Кроме того, бонусные премиальные получили лучшие в индивидуальных видах программы. На этом "коронавирусный" сезон в фигурном катании завершился. Следующий же будет - олимпийским.