Родион Мирошник: Прислушиваться к капризам Киева не будем

На Донбассе происходят обстрелы из орудий крупных калибров — по минским соглашениям в зоне соприкосновения ВСУ и вооруженных формирований ДНР и ЛНР их быть не должно. Фото: REUTERS

На Донбассе происходят обстрелы из орудий крупных калибров — по минским соглашениям в зоне соприкосновения ВСУ и вооруженных формирований ДНР и ЛНР их быть не должно. Украинский лидер Зеленский звонит американскому лидеру Байдену и получает его благословение на активные действия в регионе, первый президент незалежной Кравчук выдвигает ультиматумы Донецку, а Париж и Берлин выражают свое беспокойство и обращаются к Москве, чтобы та «воздействовала» на республики.

Но самое главное и самое горькое - вновь на Донбассе гибнут люди. В том числе, старики и дети.

Прокомментировать обострение ситуации «КП» попросила советника главы ЛНР Родиона Мирошника.

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ОБСТРЕЛОВ — ОТ УКРАИНЦЕВ

- Обстрелы усиливаются?

- Вышел свежий отчет ОБСЕ. Они утверждают, что за минувшие сутки, 3 апреля, на линии соприкосновения с ДНР рост огневых контактов вырос в три раза, на линии с ЛНР — в 10 раз.

- Они фиксируют открытие огня с обеих сторон?

- Они не уточняют, кто начинает первым, только указывают направление и количество выстрелов, зафиксированных камерами наблюдения и БПЛА. Надо, конечно, соотносить с точными координаторами, сопоставлять, но они этого не желают.

- А по вашим данным?

- 73% обстрелов идет с украинской стороны. Подразделения народной милиции ДНР и ЛНР, в основном, занимаются подавлением точек обстрела.

- Из всех стволов?

- Противодействовать крупным калибрам из автоматов сложно, Отвечаем соответственно. По идее, все используемое сейчас вооружение должно быть отведено за линии отведения - и не доставать до линии соприкосновения. А раз достреливает - значит, оно используется в нарушение Минских соглашений.

Украинский лидер Зеленский звонит американскому лидеру Байдену и получает его благословение на активные действия в регионе Фото: REUTERS

МЕШАЕТ СПАТЬ ПАРИЖ

- Реакция Берлина и Минска на обострение, скорее, «проукраинская» - опять обвиняют Россию?

- Страны-гаранты, которые взяли на себя роль посредников, они и должны действовать в рамках посредничества по ведению переговоров, как и ОБСЕ, как и ООН. А если есть несоответствия ранее заключенным договорам, то есть Минску —должны указывать на них. По Минским договоренностям нет иной стороны конфликта с Киевом кроме отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При чем тут Россия?

- Немцы с французами, похоже, все-таки считают иначе.

- В заявлении Берлина этого не было. В заявлении из Елисейского дворца было такое: они обращаются к России с просьбой об активном участии в урегулировании ситуации. То есть Париж обращается к активной роли Москвы. Это не возложение ответственности. В свое время, во время заседание Совбеза ООН представитель России в этой организации Василий Небензя очень четко выразил позицию России по этому вопросу — либо Франция и Германия выступают посредниками, либо являются соучастниками преступлений, которые Киев совершает на Донбассе.

- И если трактовать последние заявления как попытки втягивания России в конфликт?..

- ...Тогда Париж и Берлин как раз и становятся соучастниками. Но все таки после последнего заседания контактной группы было ощущение, что страны гаранты пытаются найти точки соприкосновения, и определить совместную позицию и совместные действия по урегулированию конфликта.

УЛЬТИМАТУМ КРАВЧУКА

- Глава переговорщиков от Киева в Минске, первый президент Украины Кравчук потребовал исключить из процесса дончанку Майю Пирогову — иначе они в переговорах не участвуют.

- Иначе как попытку сорвать переговоры и обсуждение вопросов, которые невыгодны Украине — это трактовать иначе нельзя. Этот откровенно высосанная из пальца претензия. Пирогова принимала участие как минимум в 4 заседаниях контактной группы, начиная с января 2021-го. Она, как и еще два человека от ДНР, участвовала в заседаниях как общественный советник. В ответ на привлечение Украиной так называемый экспертов по Донбассу.

- Что за люди?

- Известны тем что много лет сидят на западных грантах. Кстати, в предыдущие месяцы претензий у Киева к участию Пироговой не возникало. И вот вдруг они «вспомнили», что Пирогова в 2018-м заочно была приговорена на Украине за создание террористической организации. В этом нет ничего, кроме желания сорвать переговоры и переложить ответственность на кого то другого.

Прокомментировать обострение ситуации «КП» попросила советника главы ЛНР Родиона Мирошника. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

- Ваша позиция по ультиматуму Кравчука?

- Позиция наша прозрачна и понятна: украинская сторона не будет диктовать нам, кто будет входить с нашей стороны в состав переговорщиков по ЛНР и ДНР. Туда будут входить те люди, которые необходимы республикам. Которые будут выполнять наиболее эффективно свои функции. Они входят туда решением глав республик, о чем уведомляются нотами представители ОБСЕ. Прислушиваться к капризам украинской стороны мы не будем.

КАПРИЗЫ КИЕВА

- Киеву очень бы не хотелось не рассматривать те вопросы, которые им не нравятся?

- Да, это вопросы, связанные с закреплением особого статуса, наделением гражданскими и политическими правами людей, живущих на Донбассе, установление параметров особого статуса. Им вообще не нравится политическое урегулирование с созданием конфедерации.

- А что им нравится?

- Имитация сохранения переговорного процесса. Это нужно им для демонстрации своей договороспособности для запада. Иногда -принятие каких то решений, которые связаны с обменами — мелкими порциями. Ну или вопросы по безопасности - в очень узких форматах. Которые можно было бы решать за несколько минут. Вот вещи которые Украине интересны. Но не долгосрочное урегулирование конфликта или в целом его разрешение. Это им не выгодно. Война — это экспортный товар, которая Украина хотела бы продавать американцам или иным иностранным заказчикам.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА

- Иллюзий по поводу самостоятельности Киева на Донбассе нет?

- Никаких! Мы видим изменение риторики послед прихода Байдена в Белый дом. Первый этап — до Парижского саммита, в декабре 2019-го, когда Зеленский пытался демонстрировать договороспособность. После саммита Украина несколько месяцев раздумывала. Потом начала предпринимать шаги по развалу договоренностей. Третий этап — после инаугурации Байдена, когда стала ясна политика Госдепа по Украине. И украинская сторона начала активно реализовывать тот заказ, который ей поступает из Вашингтона.

- Заказ: на границе Украины и России должно быть горячо?

- Заказ: на Донбассе должна существовать точка напряжения, где будет тлеть постоянно, без урегулирования. Не для того были вкачены миллиарды долларов в развал государственности Украины и в перехват управления. Конечно, в вооруженном конфликте они участвовать не собираются — а будут участвовать в нем до последнего украинского солдата. И Зеленский выполнит любое их распоряжение.

Военные действия идут 7 лет. Фото: REUTERS

- Мы все - на пороге войны?

- Военные действия идут 7 лет. Сегодня речь — о принятии политического решения Российской Федерацией. Она уже не может оглядываться на какую-то реакцию Вашингтона или Западной Европы. Надо четко определяться со своими интересами. В своей политике, которая распространяется и на Донбасс, и на Украину. Руководствуясь своими интересами и своим пониманием процессов. Своей стратегией на территории бывшего СССР. Россия должна сама отвечать на вызовы, не рассчитывая ни на какие знаки из -за океана или из Европы.

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