Мария Миронова не жалеет денег на отчима и приемного брата

Мария Миронова с мамой Екатериной Градовой сыном Андреем и приемным братом Алексеем (справа). Фото: СОЦСЕТИ

Мария Миронова после смерти мамы актрисы Екатерины Градовой объединила вокруг себя всю семью. Стала ее главой - так хотела ее мама. Теперь Маша всем помогает, не жалея времени, связей и денег.

В начале апреля было 40 дней, как ушла из жизни Екатерина Градова. Маша тогда написала в инстаграме: «Мамочка, какие же мы были счастливые с тобой! Ты давала нам такую глубину, серьезность, ответственность и в то же время огромную иронию, юмор, легкость…»

Мария Миронова на отдыхе в ОАЭ с отчимом, крестной и сыном Федей. Фото: СОЦСЕТИ

Жизнь продолжается и сейчас Мария Миронова, чтобы отвлечь родных от грустных мыслей оплатила отпуск в шикарном отеле в ОАЭ. 47-летняя Мария отправилась в путешествие со своим младшим сыном полуторогодовалым Федей. А также впервые актриса взяла с собой на отдых отчима (второго мужа мамы) и крестную. Семья отдыхает в Дубае, все стараются отвлечься от грустных мыслей, много времени проводят с малышом. «Родные рядом, время и море лечит», - Мария устраивает для близких ужины, шоппинг, прогулки.

Екатерина Градова с мужем, внуком Андреем и его женой. Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем в Москве остался еще один человек, за которого при жизни всегда переживала Екатерина Градова – с мужем физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым они забрали мальчика сироту Лешу из детского дома почти 30 лет назад. Сейчас Алексею Суховеркову 28 лет и на днях он открыл свой первый бизнес, а Маша всячески помогает. По профессии приемный сын Екатерины Градовой – шеф-повар, он работал в команде с именитыми коллегами, набирался опыта. А теперь основал свою компанию и даже представляется ради продвижения бизнеса фамилией мамы – Алексей Градов.

Шеф-поваров Алексей Сухоруков сменил фамилия на — Градов. Фото: СОЦСЕТИ

Его кейтеринговая компания организует и большие банкеты, и обеды, ужины для семей и офисов, занимается созданием меню. Впервые компания Алексея готовила для поминок ее мамы – на 40 дней. Мария Миронова приемного брата поддерживает, рекламирует его компанию и среди поклонников-подписчиков, и среди коллег. Актриса Анна Михалкова парня уже поддержала. А для самой Марии поддержка и опора – ее муж и старший сын 28-летний Андрей Удалов, который очень похож на своего знаменитого деда Андрея Миронова. Андрей счастливо женат, работает в театре и поддерживает маму – созваниваются ежедневно даже на отдыхе.