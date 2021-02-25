Как выглядит могила Екатерины Градовой сразу после похорон

Фото: кадр из фильма

В Москве похоронили актрису Екатерину Градову, которая скончалась после инсульта на 75-м году жизни. Близкие не стали устраивать публичную церемонию прощания со звездой фильма "Семнадцать мгновений весны". Бывшую жену Андрея Миронова похоронили на Троекуровском кладбище на аллее звезд.

Екатерина Градова упокоилась подле могилы Андрея Мягкова. Ни официальной церемонии прощания с актрисой, ни публичных похорон не было. Тем не менее ушлым репортерам удалось снять место захоронения актрисы.

На могиле Градовой стоит резной деревянный крест. Множество венков и цветов, в основном белых и красных роз, аккуратно уложены. Хоронили звезду театра и кино в гробу из светлого дерева.

Уход 74-летней Екатерины Георгиевны стала шоком не только для поклонников ее творчества, но и близких. Так, дочь артистки Мария Миронова узнала о трагедии, отдыхая на Мальдивах. У Градовой был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет.

После смерти своего первого супруга Андрея Миронова актриса перестала сниматься и работать в театре. Она получила богословское образование. В одной из паломнических поездок Екатерина Георгиевна встретила будущего супруга Игоря Тимофеева. С ним она прожила более 30 лет.

Пара поженилась в 1991 году, а вскоре повенчалась. А через некоторое время усыновила детдомовца Алешу Суховеркова. Приемный сын артистки появился на шоу в день похорон родительницы.

Приемный сын артистки появился на шоу в день похорон родительницы. Фото: Россия 1

Алексей с самого детства знал, что является приемным ребенком. "Вообще, мама хотела взять девочку. Она думала об этом сразу же после «Семнадцати мгновений весны». Она играла в этом фильме вместе с детьми из Дома малютки. И вот они с папой пришли в детский дом и увидели меня. А я тогда шумел, бегал за всеми детьми, что-то показывал. Мама посмотрела на меня и сказала: «Этот мальчик наш»", - признался Алексей в передаче "Прямой эфир".

Фото: Россия 1

Екатерина Георгиевна никогда не ограничивала сына в общении с кровными родственниками. Так, Алексей поддерживал отношения с братом и сестрами. Однажды он даже встретился с родной мамой. "У меня не было к ней негативных чувств. Я благодарен ей за то, что она меня родила. Но после той встречи я понял, что моей настоящей мамой является Екатерина Градова", - откровенничал молодой человек.