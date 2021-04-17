Чехия высылает 18 российских дипломатов и объявила в розыск Боширова и Петрова: Что известно о международном скандале

Чешское правительство обвинило Россию во взрыве боеприпасов, который произошел 8 лет назад. Фото: Shutterstock

Похоже, что весеннее обострение ударило не только по людям со слабой психикой, но и по руководству Чехии. Иначе, как еще можно объяснить слова министра иностранных дел страны, который заявил, что Прага высылает 18 российских дипломатов из-за взрыва боеприпасов, случившегося ещё в 2014 году. Все это время шло следствие и вот результат: по версии местных спецслужб, за происшествием якобы стоит военная разведка России.

Глава чешского МВД Ян Гамачек, исполняющий обязанности руководителя МИД, уточнил, что у высылаемых дипломатов есть 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

- Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ, - заявил Гамачек.

Власти Чехии считают, что российские спецслужбы организовали серию взрывов на местах хранения военной техники и амуниции в деревне Врбетице, которая произошла в октябре-декабре 2014 году. Тогда из-за инцидента на воздух взлетели десять тысяч тонн взрывчатки и боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате ЧП погибли два человека. Поначалу главной версией была халатность рабочих, но теперь, как объявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш, в качестве причины инцидента рассматриваются действия ГРУ.

Баширов и Петров объявлены в розыск чешскими властями.

И не просто военная разведка, а «старые знакомые» - Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей. По крайней мере почти сразу после объявления и высылке дипломатов стало известно, что Чехия объявила россиян в розыск.

По информации польской полиции, Боширов и Петров приезжали в Чехию как раз во время первых взрывов на складах в октябре 2014 года, причем они побывали и в Злинском крае, где расположена Врбетица. Что еще более странно, по данным МВД, Боширов и Петров помимо паспортов на свои имена использовали еще молдавский паспорт на имя Николая Попа и паспорт Таджикистана на имя Руслана Табарова.

На эту новость оперативно отреагировал и известный «расследователь» Христо Грозев, который и заварил всю эту кашу со Скрипалями.

Похоже, ситуация развивается по максимально жесткому сценарию, ведь, как пишет агентство Интерфакс со ссылкой на свои источники в российском МИД, в Москве исходят из того, что Чехия «решила закрыть посольство в Москве». Очевидно, что наша страна ответит на такое решение чешских властей: без 18 сотрудников и без того не самая больная чешская дипмиссия сможет обходиться с трудом.

Пока же российского посла в Чехии Александра Змеевского, вызвали в местный МИД, видимо, чтобы обсудить ситуацию и потребовать объяснений.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

"Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".

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