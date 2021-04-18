"Любовник Собчак": Константин Богомолов учинил потасовку на премьере

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В браке Ксении Собчак и Константина Богомолова кипят настоящие испанские страсти. Сначала поклонники заподозрили, что у супругов не все в порядке. Даже ходили слухи о том, что якобы телеведущая может развестись с режиссером. Однако на днях случило то, чего никто не ожидал.

Муж Ксении Собчак с кулаками набросился на мужчину прямо на премьере фильма, которого назвали "любовником Собчак". Потасовка произошла на глазах шокированной публики в одном из столичных кинотеатров.

Муж Ксении Собчак с кулаками набросился на мужчину прямо на премьере фильма Фото: НТВ

Константин Богомолов и телеведущая спускались по лестнице и о чем-то мило ворковали. В какой-то момент режиссер, как разъяренный тигр, набросился на мужчину. Тот едва удержался на ногах. Режиссер не сдавался. Муж Собчак наступал и теснил мужчину к краю лестницы, то и дело грозя пальцем. Ксения пыталась угомонить раздухарившегося мужа, но его было не остановить.

Потасовка произошла на глазах шокированной публики в одном из столичных кинотеатров. Фото: НТВ

Богомолов заявил, что незнакомец приставал к Ксении и распускал руки. Камеры не успевают зафиксировать, как именно. Светские хроникеры шоу "Ты не поверишь!" предположили, что мужчина приобнял Собчак или даже ущипнул за попу.

Богомолов заявил, что незнакомец приставал к Ксении и распускал руки. Фото: НТВ

После атаки Богомолова мужчина не унимался. Он продолжил преследовать ее, пожирая глазами. А друг мужчины и вовсе заявил, что на самом деле это "любовник Собчак".