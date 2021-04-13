Волочкова огорошила заявлением о скором разводе Собчак и Богомолова

Анастасия Волочкова на праздновании юбилея, январь 2021 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Анастасия Волочкова сделала громкое заявление о своей заклятой подружке Ксении Собчак. Она назвала брак скандальной телеведущей с Константином Богомоловым "фикцией".

Анастасия Волочкова в новом интервью вновь заговорила о Ксении Собчак. Балерина в очередной раз напомнила, что телеведущая ей завидует. "Собчак мне завидует вообще в очень многом. И в том, что она не стала балериной, и все ее семейство сидело в первых рядах партера и в Мариинском, и в Большом театре, когда я танцевала «Лебединое озеро» и другие спектакли. Она этого не может пережить. Она не может пережить любви ко мне мужчин - то, что я всегда в центре внимания, в фаворе. А у нее все эти романы и истории только чистый пиар", - заявила танцовщица в эфире радио "Комсомольская правда".

На уточняющий вопрос ведущей Дианы Кади, правда ли брак Собчак и режиссера - фикция, Волочкова чуть ли не крикнула: "Фейк, фикция. И я не знаю, зачем ей это надо. Просто дело в том, что, понимаете, у меня глубочайшее убеждение, что нельзя шутить такими вещами и хайповать на псевдорождении детей, на псевдосвадьбах или романах и на псевдоболезни или здоровье".

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Она напомнила, как Собчак ворвалась к ней домой. "По моему же разрешению и то, как бесстыже она себя повела, вы знаете, после этого я уже ничему не удивлюсь. Потому что, как вы сами понимаете, опять же ради хайпа, ради пиара, дешевого, очень некрасивого и низкого, она будет готова на все", - напомнила балерина.

Свадьбу заклятой подружки она назвала "дешевой показухой на всю страну". "Катафалки на свадьбу… Ну, знаете, это вне моего понимания. Так же, как и вне понимания многих людей… Интересно, они вот разводиться поедут тоже на катафалке?", - недоумевает звезда больших и малых театров.

Когда ведущая спросила гостью своего шоу "Пари с Дианой Кади": "А вы считаете, они разведутся?", Анастасия, не задумываясь, огорошила: " Я больше чем уверена, что да. До конца года, думаю, разведутся. Потому что для того, чтобы был пиар-ход, для Собчак здесь развод простой крайне необходим. Потому что уже начали забывать про эту парочку и надо чем-то привлечь внимание".

К слову, ранее скорый развод Ксении со вторым мужем Константином Богомоловым предрекла скандальный блогер Лена Миро. "Ксения Собчак и Богомолов разведутся. Нет, никаких сенсаций не будет", - писала блогер в 2020 году. Лена назвала причину возможного разрыва: "У Богомолова есть один серьезнейший недостаток - в нем нет брутальности. И драться он не умеет, и карьеру делает ему она".