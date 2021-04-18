Оформленные на себя шикарные дома Патрисс Хан-Каллорс назвала «общей собственностью». Фото: Brian Cahn/Zuma/TASS

Одна из основательниц движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), активистка ЛГБТ и самопровозглашенная неомарксистка Патрисс Хан-Каллорс заявила, что приобретаемая ей элитная недвижимость является «общей собственностью» и служит для поддержки темнокожих.

По ее мнению, инвестиции в себя и свою семью – это нормальное явление. При этом она дала понять, что «угнетенные афроамериканцы в Америке» это, как минимум, ее семья. Другие разберутся сами.

Дорогие покупки Хан-Каллорс вызвали недоумение даже в самом движении.

Логика Хан-Каллорс проста: она и ее семья – афроамериканцы, а, значит, нуждаются в поддержке.

Правда, не совсем понятно, каким именно образом дорогая недвижимость, часть из которой приобретена на имя самой Патрисс и ее супруги Джанаи, а часть на подставное юридическое лицо, может помочь движению BLM. Никаких комментариев на эту тему они не дают.

Согласно опубликованным данным, чета уже приобрела не один, как предполагалось ранее, а целых четыре шикарных дома в США и теперь присматривается к элитному особняку на Багамах с частной пристанью для яхт и полем для гольфа.

Соосновательница движения BLM оправдала скупку элитной недвижимости помощью черным

В собственности Хан-Каллорс уже находятся: дом в Инглвуде (штат Калифорния), особняк на юге Лос-Анджелеса и усадьба в каньоне Топанга.

Дорогие покупки Хан-Каллорс вызвали недоумение даже в самом движении. Так, лидер нью-йоркского отделения BLM Хок Ньюсом призвал к проведению независимого расследования в отношении расходования средств организации ее соосновательницей.

– Если мы тут расхаживаем и называем себя социалистами, нам надо задать этой женщине несколько вопросов. Например, спросить, сколько своих личных денег она тратит на благотворительность. Это очень печально, потому что из-за нее люди начинают сомневаться в справедливости движения. При этом они игнорируют тот факт, что основа движения — это народ в целом.

Патрисс Хан-Каллорс заявила, что приобретаемая ей элитная недвижимость является «общей собственностью» и служит для поддержки темнокожих.

Стоит отметить, что некоммерческий фонд BLM Global Network и созданное вместе с ним коммерческое объединение не обязаны отчитываться о своих расходах и сообщать данные о зарплатах своего руководства. В общем, все как всегда: пока рядовые члены движения под флагом борьбы за расовую справедливость громят магазины, их лидеры выбивают пожертвования и скупают дорогую недвижимость.