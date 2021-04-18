Сергей Никоненко: "Есенинский центр на грани гибели!"

Актер и режиссер Сергей Никоненко, на днях отметивший 80-летие, в свое время создал в районе Арбата Есенинский культурный центр. И стал его директором. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер и режиссер Сергей Никоненко, на днях отметивший 80-летие, в свое время создал в районе Арбата Есенинский культурный центр. И стал его директором.

Сергей Есенин - его любимый поэт. И внешне они похожи. Никоненко сыграл его в фильме Сергея Урусевского «Пой песню, поэт…». Это было задолго до того, как есенинский образ и на сцене, и в кино "приватизировал" Сергей Безруков.

- Лет 25 назад я нашел квартиру, где жила первая жена Сергея Александровича - Анна Романовна Изряднова, - рассказал мне Сергей Петрович. – Даже после разрыва близкой связи Есенин поддерживал с Изрядновой дружеские отношения, навещал её. Он часто оставался в ее доме, иногда подолгу жил. Комнатка у нее была маленькой, но Есенину здесь всегда были рады. Изряднова его любила всю жизнь. Ни одного неприятного слова ему не сказала, ни единого упрека. "Есть хочешь? Постирать что-то надо?" - других вопросов не задавала. Идеальная женщина.

Я обнаружил квартиру Изрядновой по адресу: Сивцев Вражек, 44. Первый этаж. Помогли и воспоминания, и старые домовые книги. Самое удивительное, что эта квартира находится в моем же доме, где живу уже 80 лет.

На месте квартиры Изрядновой были руины, там бомжи боялись ночевать.

Тогда я обратился к Юрию Лужкову, бывшему мэру Москвы, сказал, что хочу создать Есенинский центр. Лужкову идея понравилась, он дал распоряжение квартиру Изрядновой отремонтировать. Городские власти предоставили нашему центру не только квартиру на 1-м этаже, но еще и подвал под запасники. Сегодня у музея две тысячи единиц хранения, часть - в экспозиции, часть - в запасниках. Есть личные вещи Есенина, прижизненные издания, редкие автографы, живописные полотна, скульптура…

Мы сделали красивый вход, обили его гранитом и закрыл пандусом, чтобы снег и дождь туда не попадали.

И вдруг чиновники из префектуры ЦАО приняла решение этот пандус снести. В подвал, где находится часть коллекции, просочилась вода. Помещение становится непригодным для хранения музейных вещей. Что делать, не знаю. Вот такую свинью мне подложили к моему 80-летию. У меня душа болит, столько сил было вложено в этот центр. И теперь он на грани гибели.

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