У фанатов появилась надежда на возвращение Загитовой: Алина восстановила каскад тройной лутц – тройной тулуп

Главная звезда тура Алина Загитова демонстрирует в нем превосходную форму. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Пока фигуристки сборной России собирают все возможные титулы, по стране путешествует шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». А главная звезда тура Алина Загитова демонстрирует в нем превосходную форму. Олимпийская чемпионка впервые с 2019 года исполнила сложнейший каскад тройной лутц – тройной тулуп. Специалисты отметили, что прыжки были исполнены почти идеально. А фанаты заговорили о возможном возвращении самой популярной фигуристки мира в большой спорт – так хороша Алина не была с 2019 года, когда исчезла из протоколов соревнований.

ЗАГИТОВА ВСЕ ЕЩЕ ЧИСЛИТСЯ В СБОРНОЙ РОССИИ

Строго говоря Алина Загитова не завершала свою спортивную карьеру. В декабре 2019 года она объявила всего лишь о паузе. И хотя многое говорило в пользу того, что пауза скорее всего станет вечной, у фанатов Алины жила надежда, что их звезда вернется в спорт.

Загитова все эти полтора года продолжает официально входить в сборную России. Да, это прежде всего дает фигуристке некоторые финансовые бонусы – фигуристам сборной платят стипендии, а рекламодатели предпочитают заключать большие контракты с действующими спортсменами. Так, например, действовала олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова. Но пока Загитова хотя бы числится в сборной России, всегда есть надежда, что она выйдет под флагом. А когда Алина еще и начинает прыгать так, как она делает это сейчас, болельщики начинают строить большие планы.

УЧЕБА НА ЖУРНАЛИСТА, ТВ-КАРЬЕРА, ШОУ: ЧЕМ ЗАНЯТА СЕЙЧАС АЛИНА

Олимпийская чемпионка, кажется, действительно сейчас в лучшей форме с момента своего ухода в декабре 2019-го. Но полтора года назад складывалось впечатление, что Алина рвет со спортом: она очень устала от фигурного катания, от пресса больших ожиданий и интриг, и намерена искать себя в других сферах. Так, Загитова стала ведущей шоу «Ледникового периода». Но испытала на себе еще больший прессинг, чем на Олимпиаде. Только теперь страна не требовала от нее побед, а ловила каждую оговорку и запинку на ТВ-экране.

А в 2020 году именитая фигуристка поступила в университет. Выбор ВУЗа удивил – Загитова стала студенткой первого курса факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Учится пришлось в полную силу, Алина рассказывала, что в сессию готовилась к зачетам и экзаменам до ночи, а Тутберидзе как-то в инстаграм выложила фото, как ее подопечная заснула над учебниками.

При этом заработки у Загитовой тоже были неплохими. В период с мая 2019 года по май 2020-го она по данным Forbes заработала примерно 1,1 млн евро. Лишь малая часть пришлась на призовые (порядка 25 тыс евро), почти все остальное – доходы от рекламы.

Олимпийская чемпионка впервые с 2019 года исполнила сложнейший каскад тройной лутц – тройной тулуп. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

«ОНА СТАЛА МЕНЬШЕ УЧИТЬСЯ И БОЛЬШЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ»

Во время всех этих дел было уже особо не до льда. Но осенью Загитова стала кататься в шоу. Выглядела тяжеловато, прыжки не получались. Но тогда впервые заговорили о возможном возвращении. «Сейчас она правда стала меньше учиться и больше тренироваться, все как в старые добрые», - подлил огня хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Выражение «старые добрые» многие это восприняли как намек на камбек.

Загитова обычно молчит по поводу возобновления своей спортивной карьеры. Но с тех пор экспертов то и дело спрашивали о реальности возвращения Алины. Многие, как известный тренер Александр Жулин, очень сомневались. Но лучше всех ответила супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская: «Вернуться можно. Вопрос в том, какие перед собой ставить цели». Она знает, что говорит – ее муж уходил и возвращался из спорта несколько раз.

ВПЕРЕДИ НАСТОЯЩАЯ БОЙНЯ ЗА ОЛИМПИАДУ

Но вот с целями Алине Загитовой, если она конечно действительно думает о возвращении, и стоит определиться. Впереди олимпийский сезон, и конкуренция в женской сборной России такая адская, что за поездку на Олимпиаду пойдет настоящая бойня. Мест в олимпийской заявке всего три. А претенденток – намного больше. Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная… Почти у всех наработаны четверные. Что сможет противопоставить им Алина Загитова, кроме компонентов?

Но женское фигурное катание в России – это не только безумие и отвага. Если Загитова соберется идти в сезон, значит это будет взвешенное решение с просчитанным шансами. Это значит, что Этери Тутберидзе знает что-то такое, чего не знаем мы. А пример Елизаветы Туктамышевой, которая в свои 24 года навязывает борьбу юным дарованиям, и более того – выигрывает ее и берет медали ЧМ, должен вдохновлять 18-летнюю Алину Загитову.