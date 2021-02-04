Загитова сказала, как Тутберидзе передала ей красное платье Медведевой. В похожем Алина выиграла Олимпиаду

"Пачка" Алины Загитовой сезона 2016/2017 годов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 5 февраля, в Москве начнется первый в истории России командный турнир по фигурному катанию на "Кубок Первого канала". Это будет битва команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой. За сутки до старта соревнований именитые фигуристки пришли на шоу "Вечерний Ургант". Как признался сам ведущий, обе спортсменки были на этой программе одинаковое число раз. И вот теперь - пришли вместе.

- Объясните зрителям, насколько это серьезно? - спросил Иван Ургант о предстоящем турнире.

Алина сказала:

- У нас первый раз в России проходит такой командный турнир, для всех это очень серьезно и важно. Будет очень интересно для зрителей и спортсменов.

Женя подхватила мысль:

- Мы на этом турнире будем не тренеры, а именно что капитаны команд. Тренеры остаются тренерами, логично же? И наша основная цель и задача как для лидеров команд - создать атмосферу командного турнира. Мы обычно все выступаем по одиночке на соревнования, и сложно представить - а какого это команде? Нас учат всю жизнь, что фигурное катание - это одиночный турнир. А тут - битва команд.

- И кто будет в команде? - уточнил Иван Ургант.

Алина: "А пятого числа как раз будет жеребьевка и все решится".

- То есть решит все судьба, - пошутил ведущий.

Медведева уточнила составы команд: У нас будут по три мальчика, три девочки, три танцевальных дуэта, и по две спортивные пары. В общем по 16 человек в каждой команде.

- А что именно будет 5 числа? - поинтересовался Иван Ургант первым днем соревнований. Там анонсирован турнир по прыжкам для фигуристов.

Женя, широко улыбнувшись, сказала:

- Обычно когда завершались соревнования, то после показательных выступлений после поклона кто-то из фигуристов выбивался и начинал прыгать что есть сил специально для зрителей.

Алина тут же уточнился:

- Проводится этот турнир специально, чтобы выяснить кто сильнее - мальчики или девочки. В таком формате. Все девочки хорошо готовы.

- А что по мальчикам? - спросил Ургант

Но тут Алина и Женя развели руками. В зале раздался смех. Ведь считается, что в России фигуристки обычно выступают лучше, чем фигуристы.

Алина, правда, обнадежила аудиторию:

- Мальчики в этом сезоне очень прибавили. Особенно Миша Коляда.

- То есть это, по сути, можно назвать "Матчем всех звезд"? - привел аналогию с другими видами спорта Иван Ургант.

Женя ответила:

- Да, это что-то новое будет. Это единственная вещь, за которую можно поблагодарить пандемию. В мире фигурного катания это единственное хорошее, что произошло в пандемию коронавируса. Ведь соревнования отменяются одни за другими, а тут - такой турнир.

И тут Иван Ургант достает "заготовку". Он показал фото, на котором в красном платье катаются на льду Алина и Женя. Одном и том же платье. Сначала в нем каталась Медведева, а потом - взяла себе Алина.

Женя уточнила:

- Такое практикуется в фигурном катании, что платье передается по наследству.

Победное платье на Олимпиаде-2018. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алина же вспомнила, как так случилось, что платье перешло по наследству:

- У меня программа называлась "Дон Кихот", и Этери Георгиевна сказала: "О, у Жени есть платье, которое тебе подойдет!".

Отметим, что Алина Загитова катала программу "Дон Кихот" в пачке, которая досталась ей от Жени. У Медведевой была короткая программа на тему русского балета. С ней она выиграла бронзу юниорского чемпионата мира. Однако же - когда Алине оставили программу на второй сезон, то сделали все-таки новое платье. Внешне оно было похоже, однако отличалась в деталях. В этом платье Алина выиграла Олимпиаду 2018.

И вскоре фигуристки сказали в лицо друг другу, что самое хорошее есть в подруге: Алина:

- В характере Жени мне всегд нравилось, что она идет до конца.

Женя же заставила Алину засмущаться:

- Мне нравится, что Алина всегда идет до конца. То есть во время тренировок есть падения, неудачи. И вот это все - колени, голеностопы перед Олимпиадой все это было видно. Но Алина подготовилась к Олимпиаде очень хорошо, и прошла все это с высоко поднятой головой.

Загитова, покраснев, сказала, что да, тогда это был просто ужас.