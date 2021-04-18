"Родила!": 47-летняя Мария Голубкина показала фото с младенцем

Актриса Мария Голубкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Мария Голубкина в браке с Николаем Фоменко родила двоих детей. В 1998 году на свет появилась дочь Анастасия в в 2003-м - сын Иван. Но на днях артистка разместила в блоге фотографию с младенцем в роддоме, чем взбудоражила поклонников.

Мария Голубкина опубликовала снимок из роддома. В знаменитость лежит на кровати в ночной рубашке. Она обнимает малыша. "Родила", - огорошила сообщением актриса.

Поклонники принялись поздравлять артистку с прибавлением в семействе. Но наиболее внимательные напомнили, что Марии уже 47 лет и фотография, которой она похвасталась, - не что иное как кадр из фильма.

Позже Голубкина пояснила, что фото было сделано во время съемок второго сезона сериала "Ни к селу, ни к городу". По сюжету главная героиня, которую играет Голубкина, родила.

Стоит отметить, что Мария довольно часто удивляет общественность. Она не прочь подогреть интерес к своей персоне сплетнями о личной жизни. Так, в 2013 году актриса появилась на красной ковровой дорожке Московского кинофестиваля в свадебном платье и принялась уверять всех, что выходит замуж за таинственного космонавта.

Эффект был достигнут. Все начали наперебой сообщать, что Голубкина во второй раз вышла замуж. Но вскоре выяснилось, что все это было не более чем удачной эпатажной шуткой.

Летом 2020 года актриса вновь эпатировала публику фотографией, которое многие расценили как свадебную. На снимке Мария предстала в подвенечном наряде, тогда как на ее избраннике красовалась форма морского капитана. Позднее оказалось, что кадр был сделан во время съемок очередного сериала с участием Голубкиной.