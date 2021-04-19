Немцы платят тысячи евро, чтобы привиться «Спутником V»

Во время вакцинации "Спутником" в Скопье, столице Республики Северная Македония. Фото: REUTERS

Кремль, Эрмитаж, Байкал, древние храмы и города — именно за эти обычно едут в Россию иностранные гости, ищущие новых впечатлений. Однако эпидемия коронавируса способствовала развитию нового вида туризма, теперь уже медицинского. Как сообщает издание Der Spiegel, многие немцы уже думают о том, как бы посетить нашу страну не с познавательными, а с оздоровительными целями, поэтому на прошлой неделе в Москву прибыла первая партия из 50 туристов. Которые хотят привиться «Спутником V».

Несмотря на вал критики в ЕС в отношении российской вакцины, жителей Европы не так-то просто обмануть. Никаких побочных эффектов от «Спутника V» не выявлено, Москва готова помогать в налаживании его производства, но евробюрократы клеймят вакцину «оружием пропаганды Кремля» и цепляются за Pfizer, который не справляется с количеством заказов и AsrtaZeneca, после которой натурально гибнут люди.

На фоне того, что в Европе и так не хватает вакцины всем желающим, жители Старого света подумали-подумали, и решили, что пора привиться, там где можно.

В Германии граждан прививают вакцинами от Pfizer-BioNTech и AstraZeneca. Фото: REUTERS

Как пишет Der Spiegel, немцам предлагают разные варианты поездок «за антителами». Один из пакетов, стоящий почти 2 тысячи евро, включает в себя визу, услуги переводчика, два билета туда и обратно с разницей в три недели для проведения двух этапов вакцинации, а также три ночи в гостинице вместе с перевозками по городу. К этому надо прибавить еще 300 евро за саму вакцину и еще расходы на питание. Прививают иностранцев в частных клиниках.

Однако даже при таких ценах люди готовы платить, чтобы получить прививку, ведь в самой Германии сделать это не так просто. Приоритет в ФРГ в вопросах вакцинации отдан людям пожилого возраста, а представителям молодежи приходится ждать больше полугода, пока подойдет их очередь.

Кстати, по словам «медицинских туристов», многие из них приехали в Россию в первый раз и поэтому используют возможность погулять по Москве и съездить на экскурсии. Многих поражает отсутствие жесткого карантина, что на фоне практически полного локдауна в германии выглядит глотком свежего воздуха.

Вообще «Спутник V» завоевывает все больше признания за рубежом, а министерство здравоохранения России сейчас ведет переговоры о завершении процедуры внесения вакцины в список препаратов, одобренных ВОЗ. Но в ЕС продолжают с опаской относится к российской вакцине, а еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон вообще заявил: «Нам абсолютно не нужен «Спутник V». Да и проверку соответствующего ведомства препарат пока не прошел, хотя с учетом чрезвычайной ситуации с COVID-19 медики могли бы действовать и быстрее. Но, как видно из последних сообщений, то что «абсолютно не нужно» чиновникам ЕС, весьма нужно простым людям.