У Владимира Преснякова обнаружили рак и удалили почку

Врачи обнаружили у Владимира Преснякова-старшего опухоль Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Владимир Пресняков рассказал о своих проблемах со здоровьем. Певец сообщил, что врачи диагностировали у него рак.

Владимир Пресняков перенес сложную операцию. Из-за рака ему удалили почку. Музыкант долгое время терпел боли в боку. На прием к врачу он записался только тогда, когда боль стала невыносимой. Ему провели полное обследование, которое показало, что у артиста рак.

"У меня начал болеть бок, думал, что там камень, песок, а когда сделали обследование, то обнаружили злокачественную опухоль. Отняли одну почку, но люди без нее живут", - не унывает звезда "Самоцветов".

К счастью, недуг был обнаружен на ранней стадии. Помимо хирургического вмешательства 75-летнему Владимиру Петровичу был назначен курс химиотерапии. По словам вокалиста, он старается соблюдать все рекомендации врачей. "Восстановление идет легко, я достаточно бодрый. Жалею лишь, что не играю в футбол - слабоват. Жаловаться не хочу, особенно сыну, он и так перенес ковид в тяжелой форме. Химию получаю, но она уже чисто профилактическая", - отметил артист.

Все это время композитора поддерживает супруга. 74-летняя Елена Преснякова заботится о муже и ни на шаг от него не отходит. А ведь супруг не сразу рассказал жене о недуге, скрывал от нее болезнь. "Как это может начаться? Ведь каждый скрывает... Он скрывает от меня, я от него. Я даже не знала, что там такое у него. Думали, что-то легкое у него", - сообщила Елена Петровна в студии шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.