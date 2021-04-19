На ПМЭФ состоится «Бизнес-диалог Россия – Франция»

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоится традиционный «Бизнес-диалог Россия – Франция», организаторами которого выступают: Российский союз промышленников и предпринимателей, Франко-российская торгово-промышленная палата, МЕДЕФ Интернасиональ и Фонд Росконгресс. Мероприятие будет посвящено вопросам укрепления экономических отношений двух стран.

- Многие годы ПМЭФ является одной из ведущих деловых площадок для диалога и укрепления экономических связей между Россией и Францией. Представительное участие французской и российской делегаций отражает высокий интерес к взаимовыгодному сотрудничеству и реализации совместных инвестиционных проектов. Приоритетными направлениями являются проекты в области развития цифровой экономики, промышленности будущего, а также сохранения климата и экологии, – подчеркнул президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В 2018 году Франция получила почетный статус страны – гостя ПМЭФ. В панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия – Франция» принимали участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон.

Под патронатом президентов России и Франции создана и успешно функционирует площадка двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ – форум «Трианонский диалог». Дискуссии по линии «Трианонского диалога» также ежегодно проходят в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.

В 2020 году был обновлен состав Совета делового сотрудничества Россия – Франция, который с российской стороны возглавил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

- 2021 год объявлен „перекрестным“ Годом межрегионального сотрудничества между Россией и Францией. В течение 2021 года будет организован целый ряд совместных проектов в области экономики, образования, здравоохранения, культуры. Уверен, что участие французской делегации в Петербургском международном экономическом форуме даст старт новым проектам и позволит укрепить взаимодействие по ключевым направлениям сотрудничества», – отметил генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».