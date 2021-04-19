Закрытие Турции подтолкнуло спрос на дачи: что произошло с ценами

Реально ли еще найти домик в аренду по приемлемым по ценам и как сэкономить? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще недавно эксперты рассказывали, что нынешний сезон для желающих снять на лето дачу будет более спокойным, чем прошлый. Все-таки сейчас о самоизоляции речь не идет, удаленка у многих закончилась, причин для массового бегства из городов поубавилось.

Но не тут-то было — закрыли Турцию, и сразу резко вырос спрос и на дачи в Подмосковье, и на загородные варианты в других регионах, где есть какая-то вода — если не море, то хотя бы Волга. Перепугались и те, кто отпуск в Турции вовсе не планировал, но хотел все же поехать за рубеж. В нынешней ситуации, когда непонятно, что когда откроют и закроют и что дальше будет с коронавирусом, дача выглядит наиболее надежным вариантом сносно провести лето.

- Все же пока такого аномального спроса, как в прошлом году, не наблюдается. Даже сейчас он ниже примерно на 20%, - успокаивает эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. - Тем не менее в Подмосковье хозяева дач уже подняли ставки в сравнении с прошлым летом в среднем на 12% - со среднестатистических 67 тысяч рублей за месяц до 75 тысяч.

- Многие арендодатели, наблюдая бум прошлого года, хорошо подготовились к сезону-2021, оборудовав свои дома городскими удобствами, и теперь выставляют более высокие ценники, - утверждает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Насколько еще могут вырасти ставки, как говорят эксперты, будет ясно ближе к 1 июня. Тогда уже станет понятнее, откроют ли обратно Турцию, какие направления будут вообще доступны и насколько взвинтят цены наши родные российские курорты.

ПОДМОСКОВЬЕ: СПРОС НА БЮДЖЕТНЫЙ ВОСТОК И ШОССЕ РЯДОМ

По словам Алексея Кричевского, в Московской области сейчас быстрее всего растет спрос на самые бюджетные направления — восток и юго-восток, отчасти юг. Хотя до этого каждый пятый арендатор хотел снять что-нибудь недалеко от Новой Риги.

Еще одна тенденция — большинство снимает дачи не для отпуска, а чтобы было куда деться на лето с детьми. Отпуск же пока предполагается отложить до тех времен, когда можно будет поехать куда хочется, а не куда сегодня пускают. А значит, дачу надо совмещать с работой. Это требует, во-первых, хорошего интернета. А во-вторых, отсутствия транспортных проблем — чтобы удобно было при необходимости добраться в город.

- Для 76% арендаторов важен выезд на основные магистрали, а для 54% - остановки общественного транспорта, - говорит эксперт.

Стоимость домов, которые вписываются в эти условия, соответственно растет быстрее — при прочих равных условиях.

СТРАНА: В ЦЕНЕ ДОМА У МОРЯ И НА ВОЛГЕ

По России в целом, по данным федерального портала «Мир квартир», за год (апрель к апрелю) аренда дач подорожала на 2,5%. В апреле 2020-го к апрелю 2019-го прирост фиксировался круче — 6,2%.

Несмотря на вроде бы умеренные средние цифры, есть регионы, где стоимость загородной аренды в сравнении с прошлой весной уже выросла на 10-15%. Угадаете, какие? На первом месте — Крым с 15,3% прибавки. В лидерах также Калининградская (+11,9%) и Ленинградская (+11,2%) области. Балтика — хоть и не столь теплое, как Черное, но тоже море. Прирост сильно выше среднего и в поволжских регионах: Нижегородская (+13,4%), Тверская (+7,9%), Самарская (+7,1%) области.

- Как можно видеть, в основном поднялись ценники в приморских и приволжских областях и республиках, так как на побережье моря и крупных рек дачи нынче пользуются повышенным спросом и сдаются особенно дорого, – комментирует Павел Луценко.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА АРЕНДЕ ДАЧИ БЕЗ РИСКА: ЛАЙФХАКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ожидать, что ближе к делу — например, при каких-то обстоятельствах уже в разгар сезона — дачи подешевеют, увы, вряд ли есть смысл. Во всяком случае, если речь идет о вариантах «без бытовых проблем».

- Большинству арендаторов нужен комфорт в виде отопления, санузла, достойной кухни, приличного ремонта. И те владельцы загородной недвижимости, у которых такое есть, не будут сильно опускаться в цене, особенно на фоне закрытия границ и приближения сезона отпусков. Причем это касается не только Москвы и области, но и остальной страны, - говорит Алексей Кричевский.

Тем не менее варианты сэкономить — и не на удобствах — остаются. Вот несколько лайфхаков, которыми поделились эксперты.

1.Разница в стоимости аренды примерно одинаковых домов на севере, западе, северо-западе, северо-востоке Подмосковья и на востоке и юго-востоке составляет порядка 30%. Если престижность направления вам по барабану, есть шанс сэкономить до трети суммы.

Похожий расклад — и в других регионах. Но надо убедиться, что, решив снять дачу с более низким спросом, вы не останетесь там без продуктов и медпомощи (такое весьма возможно).

2.Длительная аренда обходится дешевле. То есть если вы снимаете дом на май-сентябрь, это в расчете на месяц выйдет дешевле, чем при аренде на два месяца. Если на все пять месяцев сезона дача вам никак не нужна, можно скооперироваться с кем-то из знакомых. Например, вы отдыхаете на природе с мая по июль, а они в августе-сентябре.

Как говорят риелторы, сейчас набирает популярность и что-то вроде дачного коливинга — когда несколько семей, которые дружат, сообща снимают на лето большой хороший дом. В чем-то это удобнее. Например, если семьи с детьми, малышню всегда есть с кем оставить — ежели надо куда-то выбраться. Плюс можно позволить себе более высокий уровень удобств за те же деньги.

3. Понятно, что остается и самый традиционный способ сэкономить — поехать отдыхать куда подальше. В случае Москвы — цены резко падают при приближении к сотому километру. Если такой вариант не будет проблематичным с точки зрения транспортной доступности — почему бы и нет?

4. - Если речь идет о загородном рынке, самый главный лайфхак — более тщательный и длительный поиск вариантов, поскольку разброс цен на похожие варианты здесь гораздо больше, чем при аренде городской квартиры, - предупреждает член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

Иными словами, если вы нашли дачу за 70 тысяч в месяц, то такая же через дорогу по непонятным причинам может стоить 50 тысяч. Это особенности дачного ценообразования — рынок менее прозрачен, чем городской, больше деталей, которые так или иначе влияют на ставки аренды. В итоге и больше места для фантазий владельцев, которые начинают приписывать своей недвижимости невероятную ценность. Мораль: даже в нынешней ситуации стоит посмотреть и сравнить, как минимум, несколько вариантов. Иначе велика вероятность, что вы переплатите.

ПОЧЕМ СНЯТЬ ДАЧУ В ПОДМОСКОВЬЕ

15-20 тыс. руб. в месяц — летний садовый домик с удобствами на улице в 70-100 км от Москвы по наиболее дешевым направлениям (восток и юго-восток - Горьковское, Новорязанское, Егорьевское)

35-40 тыс. руб. в месяц — благоустроенная дача на расстоянии в районе 80 - 150 км от МКАД (в зависимости от направления)

от 40-45 тыс. руб. в месяц — небольшой комфортабельный дом на расстоянии 50-70 км от МКАД или дача с частичными удобствами (скажем, вода в доме есть, но туалет и душ на улице) в 30-40 км по непрестижным направлениям

от 60-70 тыс. и до нескольких миллионов руб. в месяц — дача в Новой Москве или в среднем Подмосковье (20-50 км от МКАД)

(Цены при условии аренды на весь сезон — с мая по сентябрь. По данным риелторских агентств)

СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА ДОМИКОВ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

(средняя цена в месяц, руб./прирост за год)

Ленинградская область 49852 (+11,2% )

Крым 49741 (+15,3%)

Свердловская область 44753 (+1,9% )

Татарстан 44077 (+8,6%)

Тверская область 44030 (+7,9% )

Калининградская область 42887 (+11,9% )5,9%

Калужская область 39414 (-2,2% )

Владимирская область 39358 (+6,1%)

Тульская область 39251 (+4,2% )

Рязанская область 38524 (+2,5% )

Новосибирская область 37528 (+3,9%)

Карелия 37102 (+ 5,9% )

Нижегородская область 36772 (+13,4% )

(По данным mirkvartir.ru)

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