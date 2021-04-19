Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России уже есть два своих штамма коронавируса: сибирский и северо-западный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России уже есть два своих штамма коронавируса: сибирский и северо-западный. О том, чем нам это аукнется, kp.ru поговорила с вирусологом, профессором, сотрудником Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолием Альтштейном.

- Я думаю, что точных данных о свойствах этих штаммов еще нет. Дальше они будут исследоваться в специальной службе Роспотребнадзора, - говорит Анатолий Альтштейн, - Но особенно беспокоиться не нужно, потому что мы уже понимаем, как это бывает, когда SARS-CoV-2 изменяется. Например, опасный южноафриканский штамм все-таки относительно редкий, а вот британский штамм получился очень «удачным». Он легко распространяется, легко захватывает людей и территории, летальность у него несколько повышена, но не намного. Однако мы знаем, что британский штамм вполне поддается тем антителам, которые появляются после вакцинации.

- Анатолий Давидович, а почему именно в Сибири и на Северо-западе появились новые штаммы коронавируса?

- Появление штаммов носит случайный характер. Британский, сибирский – это не значит, что штамм там образовался, просто, его там обнаружили. Например, в Британии существует очень мощная служба по секвенированию (расшифровке) геномов вирусов и поэтому там выявили новый штамм. Вообще, мутации – это вещь случайная, поэтому прогнозировать свойства сибирского или северо-западного российского штамма сложно. Но, может быть, вирус пойдет по пути мутации, которая позволит ему лучше распространяться. Хотя однозначно этого утверждать нельзя, потому что обычно мутации идут сразу по нескольким путям и тут уже будет вопрос, как они будут сочетаться между собой. Вирус в принципе очень заинтересован, если так можно сказать, в том, чтобы быстрее распространяться и при этом становиться менее смертельным. Однако нельзя исключить, что в каких-то мутациях он будет более смертельным. Впрочем, эволюция не будет помогать вирусу идти по этому пути.

В последнее время в России летальность ковида несколько повысилась, говорит наш эксперт. Если раньше летальность, то есть число умерших от ковида по отношению к заболевшим за определенное время, была примерно 1,5 процента, то теперь около 2 – 2,2 процента. Наш эксперт считает, что, с одной стороны, это можно объяснить как раз развитием вируса, тем, что он, так сказать, становится более суровым. А с другой стороны, это могут быть вопросы учета смертности.

- Однако обнадежу вас, человечество от коронавирусной инфекции не вымрет, это абсолютно ясно, - уверен профессор Анатолий Альтштейн. - Нужно вакцинироваться, тогда мы избавимся от нее достаточно быстро. Но если мы, население, будем игнорировать прививки, эпидемия будет тянуться годами.

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