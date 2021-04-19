Чехия не считает взрывы на складе боеприпасов нападением на страну, но призывает всю Европу высылать российских дипломатов

Чешским политикам и чиновникам показалось мало выслать 18 наших дипломатов и они, видимо, решили обострить ситуацию до предела Фото: REUTERS

Похоже, что в Праге решили не просто следовать негласным рекомендациям «большого заокеанского брата», а подзаработать себе очки впрок. Чешским политикам и чиновникам показалось мало выслать 18 наших дипломатов и они, видимо, решили обострить ситуацию до предела.

И вот, будто из рога изобилия, посыпались предложения, как можно еще наказать наследников «советских захватчиков». Не иначе как некто объявил конкурс на самый больной укус.

Первым сегодня, 19 апреля, «отчитался» Ян Чижински, староста района «Прага-7», на территории которого расположено российское посольство. По мнению достопочтенного гражданина чешской столицы «через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться» и предложил отнять землю у нашего диппредставительства.

Потом слово взял Ян Гамачек - первый вице-премьер и исполняющий обязанности главы МИД Чехии. Он заявил в интервью Sky News, что Прага призывает Великобританию и страны Евросоюза также выслать российских дипломатов в «знак солидарности».

- Хочу попросить своих коллег из других европейских стран рассмотреть возможность высылки чиновников РФ, которые действуют на их территории, - сказал Гамачек. Потом, правда, добавив, что «это, безусловно, решение, которое они должны принимать сами».

И.о. министра напомнил, что чешское правительство в свое время выслало троих россиян, когда Великобритания призвала союзников присоединиться к массовой травле российских чиновников после обвинений в отравлении Скрипалей в 2018 году.

Правда после жесткого ответа Москвы на высылку российских дипломатов из Праги, практически обезглавившего чешскую миссию в России, единства в стане оппонентов поубавилось.

Вот и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не считает взрывы на складе боеприпасов во Врбетице актом государственного терроризма. По его данным, «Россия не нападала на Чехию», а речь идет о «нападении на товар для болгарского бизнесмена».

Отказывается верить в причастность нашей страны к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице и бывший президент Чехии Вацлав Клаус:

- У нас на носу парламентские выборы, а напуганными людьми легче управлять и манипулировать. Во время пандемии коронавируса, когда нам очень не хватает правдивой информации, запустить фейк несложно.