Эдвард Сноуден мог разбогатеть на 5,4 млн долларов, но отказался от этой суммы

Эдвард Сноуден Фото: REUTERS

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден продал с аукциона NFT-токен собственного портрета, созданного из текста решения суда, признавшего незаконной слежку, которую вело Агентство национальной безопасности США за американцами.

Работу под названием «Оставайся свободным» оценили в $5,4 миллиона, сообщил Сноуден в своём Twitter.

Перед проведением аукциона Сноуден заявил, что современные технологии могут оказать важное влияние на все сферы жизни общества, включая защиту прав. Вырученные деньги Сноуден направил в возглавляемый им «Фонд свободной прессы», сообщает The Verge.

– Новые приложения криптографии могут сыграть важную роль в защите наших прав. Этот аукцион будет стимулировать развитие ценных и защищающих конфиденциальность способов использования шифрования, чтобы оградить от посягательств на свободу прессы и послужить обществу, - сказано в заявлении "Фонда свободы прессы".

NFT-токен (невзаимозаменяемый токен) в данном случае представляет своего рода «сертификат подлинности» объекта. Таким образом, оцифрованных портретов Сноудена может быть бесчисленное множество, но лишь один из них будет считаться подлинником – остальные лишь копиями.

Ранее NFT-токен коллажа художника Beeple ушёл с аукциона за рекордные $69,3 миллиона.

В 2013 году Сноуден передал представителям прессы секретную информацию, скопированную им из материалов Агентства национальной безопасности США, касающуюся тотальной слежки за гражданами с помощью информационных сетей.

В связи с предъявленным ему обвинением в шпионаже и объявлением в международный розыск был вынужден бежать из страны. Осенью прошлого года Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, а позже подал документы на получение российского гражданства.

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