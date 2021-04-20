Андрей Разин назвал причину тяжелого состояния Андрея Данилко

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Разин раскрыл правду о тяжелом состоянии Андрея Данилко. Артист воплотил образ разбитной проводницы Верки Сердючки, которую полюбили миллионы поклонников. Однако вот уже долгое время певец не выступает.

О том, что Андрей Данилко тяжело болен, говорил он сам: "Я занят своим лечением, стал очень мало есть. Понимаю, что плохо выгляжу, но это все не от еды или выпивки. Это другая проблема, которую я пытаюсь решить. Слава Богу, врачи понимают, в чем дело". Однако говорить, чем конкретно болен, певец категорически отказался.

А на днях откровениями делился украинский продюсер Юрий Никитин. "Мало кто знает, что очень долгое время он совсем не мог творить, генерировать идеи, выступать. У него более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться. Трудятся над его выздоровлением. Врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу", - сообщил он.

Не стал молчать и продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Артист рассказал, что Данилко впал в глубокую депрессию после жестокой травли. "Многие сегодня говорят о том, что же случилось с Андреем Данилко, почему он сильно заболел и перенес очень глубокую депрессию. Многие врачи, не только украинские, но и зарубежные помогали Андрею вернуться к нормальной жизни. Я хочу вам открыть маленькую тайну", - заинтриговал Разин поклонников в блоге.

По его словам, накануне Евровидения певец абсолютно счастливый приехал к нему с бабушкой и провел три дня в деревне. "Перед конкурсом он просто хотел отвлечься от всего и вдохновиться на выступление в конкурсе. Он очень любил мою бабушку. В то время он был совершенно счастливым человеком", - сообщил продюсер.

Все изменилось после Евровидения, где участвовал Данилко. Ему устроили настоящую травлю. "Конечно, травлю Андрей не мог пережить. Он - тонкой души человек и очень болезненно отнесся к этому... Андрей заболел. У него была глубочайшая депрессия. Врачи буквально спасали ему жизнь", - резюмировал Разин.