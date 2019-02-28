Верке Сердючке дали шанс спасти Украину от позора с Евровидением

Андрей Данилко, известный зрителям как Верка Сердючка, может подать заявку на участие в песенном конкурсе Евровидение-2019 от Украины, заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова. При этом она не уточнила, каким образом Данилко будет спасать страну от позора после того, как Украина официально отказалась от участия в песенном конкурсе.

"До 10 марта Андрей Данилко может сделать предложение Национальной компании. Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины", - заявила Кольцова.

К слову, сам Данилко ранее заверил, что готов представить свою страну в Израиле. "Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!" - сообщил певец, который представлял Украину на Евровидении в 2007 году с песней Dancing Lasha Tumbai. Тогда он занял второе место.

Украина также пообещала, что будет транслировать Евровидение-2019 в полном объеме, в том числе выступление конкурсанта от России Сергея Лазарева. "Общественное телевидение собирается транслировать Евровидение, полуфиналы и финал. По правилам, Общественное не имеет права в принципе вмешиваться в трансляцию. Какую трансляцию мы получим, от начала и до конца обязаны показать", - заявила глава делегации Евровидение-2019 от Украины Оксана Скибинская.

v_serduchka Андрей Данилко может подать заявку на участие в Евровидение-2019

На Украине в этом году разгорелся скандал вокруг отбора кандидатов на Евровидение. В национальном отборе участников победила певица Maruv. Однако певица отказалась подписывать кабальный контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, заявив, что испытывает давление. Она отказалась участвовать в конкурсе. Позже два коллектива - Freedom Jazz и Kazka также заявили, что не поедут на Евровидение-2019. Группа Brunettes Shoot Blondes также заявила, что не будет представлять Украину на конкурсе.

В среду, 27 февраля, стало известно, что Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе, который пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве. Украинский музыкальный продюсер и композитор Александр Ягольник назвал отказ Украины позорным и считает, что он "катастрофически ударит" по имиджу страны.

"Это колоссальный позор на международном уровне, который будут вспоминать наши соседи практически всегда, когда захотят нас потом как-то достать, а все международное сообщество, которое любит "Евровидение", будет крутить пальцем у виска", - сказал Ягольник в интервью украинскому изданию "Апостроф". Он считает, что такое решение оскорбляет достоинство украинских музыкантов. "По имиджу это ударит катастрофически. Мы продемонстрировали всему международному сообществу, что настолько бестолковы, что, проведя конкурс, отказываемся от участия. Это идиотское решение", - заключил продюсер.

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