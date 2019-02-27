"Туз в рукаве": Верка Сердючка бросилась спасать Евровидение

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, готов представить Незалежную на Евровидении-2019. По словам исполнителя, многие украинские артисты не хотят выступать на песенном конкурсе из-за скандальной реакции вокруг него.

"Конкурс вышел за рамки музыкального! У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве!", - цитирует Андрея Данилко телеканал "360".

На вопрос о том, может ли случиться, что Украина вообще откажется участвовать в Евровидении, артист ответил утвердительно. По его словам, в наше время возможно все. "Политика опять вмешивается в этот конкурс, мне обидно", - сказал он.

v_serduchka Верке Сердючке обидно, что политика опять вмешивается в Евровидение

При этом Данилко заверил, что в крайнем случаепредставит свою страну в Израиле лично. "Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!" - сообщил певец, который представлял Украину на Евровидении в 2007 году с песней Dancing Lasha Tumbai. Тогда он занял второе место.

Комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг песенного конкурса, член экспертного Совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян заявил, что Украине изначально не нужно было проводить никаких отборов. "У них есть туз в рукаве в виде Верки Сердючки. Пожалуй, его кандидатура - единственная консолидирующая для украинского общества после скандала с Maruv", - отметил эксперт.

v_serduchka Верка Сердючка рвется в Израиль

По словам Манукяна, Андрей Данилко - настоящий миротворец. "Он в отличие от Джамалы не выступает с адскими заявлениями и не заходится в припадках показного украинского псевдопатриотизма. Лично я поддержал бы эту кандидатуру, да и Порошенко, если окончательно не потерял разум должен сделать все, чтобы Данилко поехал в этом году на Евровидение в Тель-Авив", - советует украинскому президенту Манукян.

В противном случае, уверен активист, Петру Порошенко придется самому ехать с томосом руках. "И брать в группу поддержки бездарного Кириленко вместе с Аласанией. Эти персонажи, конечно, очень постарались, чтобы по имиджу Украины в Европе был нанесен сокрушительный удар. Чересчур активные и услужливые идиоты - беда современной Украины", резюмировал Вадим Манукян.

В национальном отборе участников на Евровидение-2019 победила певица Maruv. Однако певица отказалась подписывать кабальный контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), заявив, что испытывает давление. Она отказалась участвовать в конкурсе. Позже два коллектива - Freedom Jazz и Kazka также заявили, что не поедут на Евровидение-2019. Группа Brunettes Shoot Blondes также заявила, что не будет представлять Украину на конкурсе Евровидение-2019, если им предложат.

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