"Это предохранительные меры": в Госдуме прокомментировали принятые законы о гражданстве чиновников

«КП» обратилась за комментарием к первом зампреду комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госдума одобрила в третьем чтении законы о запрете на второе гражданство и о виде на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих. Первый закон уточняет положения ряда актов, которые не дают госслужащим иметь гражданство иной страны, кроме России. Второй закон корректирует Трудовой кодекс, где данный запрет прописан для обслуживающего персонала госорганов.

«КП» обратилась за комментарием к первом зампреду комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину.

- Насколько принципиален закон о запрете на второе гражданство?

- Он ограничивает для лиц с двойным гражданством и видом на жительство занятие определенных должностей.

- Какой позитив в этом для страны?

- Это разумные предосторожности. Принятые при попытках вмешательстве в наши внутренние дела и манипулировании внутренними процессами в России. Которые на наших глазах во множестве предпринимаются из-за рубежа.

- Защитная реакция?

- Да. В обычной ситуации мы бы были заинтересованы чтобы росло число граждан, которые бы установили устойчивую правовую связь и передали гражданство своим детям. Но при том сами они могли быть гражданами других стран в результате волн эмиграций. С одной стороны. С другой стороны - мы только что разрешили вступление в гражданство России тем, кто у нас живет, но не выходил из гражданства другой страны.

- Нет противоречия?

- Противоречие — вынужденное. Это связанно с необходимостью национализации наших элит. По этому пути президент и верховная власть идут достаточно давно. Речь о запрете иметь счета за рубежом, об ограничениях для кандидатур на посты главы государства, правительства, для сенаторов и депутатов. Это последовательно применяется и для тех министерств и ведомств, что отвечают за нашу оборону, за спецслужбы.

- А где-то разрешено двойное гражданство для работающих в таких областях?

- В нашей конституции не запрещено, в принципе, двойное гражданство. В отличие от большинства стран СНГ. У всех, кроме Армении — в Ереване отрицают принцип двойного гражданства. Хоть и не наказывают за это. Они боялись с распадом Союза что многие заходят российского гражданства. Но больше всего этого боялась Украина.

- Нам надо было активнее поощрять к гражданству?

- Мы были бы правы если бы поощряли вступление в наше гражданство без выхода из гражданства страны пребывания. Многие просто не могут позволить себе выйти из другого гражданства. Меры подобного рода носят защитный характер.

- Были и дополнения по Крыму?

- В повестке сегодняшнего дня - дополнении к закону о Крыме и Севастополе. Он коснулся людей, что получили гражданство в порядке адаптации к моменту перехода Крыма и Севастополя в Россию в 2014-м году - они же все получили автоматом российское гражданство.

- Не выйдя из украинского?

- Многие и не делали попыток выхода из гражданства Украины. Но многие делали. Но Украина такие попытки игнорирует. Там выход из гражданства заверяется решением президента страны. И за прошедшее время мало кто добился такого решения. Оставалась двусмысленность. Люди могли не считать себя гражданами Украины. Но Киев эти попытки игнорировал.

- Для обычных людей это может и не играет большого значения.

- Может, но для силовых структур, прокуратуры, это становилось препятствием для трудоустройства. И человек не мог представить данные, что он из гражданства второго вышел. И - оказывался бы без работы.

Потому принимается закон, по которому для людей из Крыма и Севастополя данное правило в отношении занятия должностей в силовых ведомствах и чиновничьих структурах — оно не распространяется. Конкретно по их украинскому гражданству — понимая положение, в которое их Украина поставила. Это касается, например бывших бойцов «Беркута», которые не могли устроиться на работу в наши силовые структуры.

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