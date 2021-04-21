«Новые пособия для беременных — стимул, чтобы рожать»: демограф об озвученных Владимиром Путиным выплатах семьям

Любая поддержка семей с детьми положительна для демографии Фото: Евгения ГУСЕВА

- Любая поддержка семей с детьми положительна для демографии, особенно в ситуации, когда рождаемость в нашей стране сокращается и в ближайшие 10 лет это падение неизбежно продолжится, - рассказал «Комсомолке» демограф Владимир Тимаков.

По его словам, выплаты беременным могут стать хоть и не большим, но все же стимулом для рождения детей. Беременные женщины, оказавшиеся в трудном материальном положении и думающие об аборте, могут отказаться от этого решения.

В среду Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц. По его словам, важно, чтобы будущие мамы чувствовали поддержку со стороны государства и общества, были уверены, что им помогут вырастить ребенка. Президент также предложил оплачивать больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет в размере 100% от заработка.

Одним из важных решений, озвученных президентом, Владимир Тимаков назвал ужесточение подхода к взиманию алиментов. Процедура это сложная, и люди порой годами не могут получить от своей бывшей второй половины алименты на воспитание ребенка.

- Процедура взыскания алиментов не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и главное - в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Государство обязано защитить права ребенка, именно об этом идет речь, - заявил Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию.

Президент также предложил дополнительно поддержать рублей семьи с детьми, имеющие низкие доходы.

- Что касается тех мер поддержки, которые зависят от уровня доходов семьи, то тут важно не перепутать. Есть семьи, у которых доходы действительно низкие, а есть те, кто эти доходы просто скрывает, но живет при этом хорошо. Это нужно жестче контролировать, - замечает Тимаков.

По его словам, в целом озвученные президентом меры можно назвать не столько стимулирующими демографию, сколько поддерживающими уровень жизни населения.

- В ближайшие годы мы вряд ли увидим резкое повышение рождаемости , но в то же время эти меры могут иметь отложенный эффект. Если уровень жизни растет, то люди с большей охотой заводят детей, - замечает Тимаков.