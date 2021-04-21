Анна Семенович не смогла купить квартиру в Стамбуле из-за закрытия границ с Турцией

Анна Семенович на премьере фильма "Любовь и монстры". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Анна Семенович стала одной из самых ярких звезд премьеры комедии "Любовь и монстры", которая накануне состоялась в киноцентре "Октябрь". Обладательница самых пышных форм в шоу-бизнесе, сыгравшая в фильме одну из главных ролей, появилась на красной дорожке в высоких ботфортах, коротком платье и колготках в сеточку. Семенович много шутила, фотографировалась с первой солисткой "Блестящих" Полиной Йодис и охотно общалась с прессой, рассказывая, что хочет прыгнуть с парашютом, но никак не может решиться. Лишь на один вопрос Анна не стала отвечать - о долгоиграющем скандале в семье Жанны Фриске. "Я эту тему не комментирую", - категорично ответила артистка.

Анна Семенович, первая солистка "Блестящих" Полина Йодис и Юлия Беретта. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Жанна сплачивала наш коллектив, была его душой, - призналась Анна Семенович. - Помню, как мы полетели на первые гастроли, это был большой тур. Я практически не знала танцевальных номеров и после фигурного катания очень широко махала на сцене руками. Потому что на льду, когда вокруг тебя большой каток, ты автоматически широко расставляешь руки. И на первых концертах я от волнения буквально сносила девчонок. Жанна тогда вызвалась со мной порепетировать, чтобы "приклеить" мои руки были по швам. И перед каждым выступлением она мне об этом напоминала.

- Есть ли у вас ритуалы на удачу перед выходом на сцену? - поинтересовались репортеры.

- Да, это осталось у меня еще с фигурного катания. Я всегда начинала завязывать шнурки с левого ботинка, а сейчас сначала надеваю левую туфельку и выхожу на сцену с левой ноги. На днях у меня будет большой концерт в "Крокусе", где я буду не только ведущей, но и выступающей. Естественно, буду волноваться, и главное - ничего не напутать с ногами!

- Пандемия сказалась на вашем рабочем графике?

- У меня все по-прежнему очень бойко. Я буквально вчера прилетела с концерта в Краснодаре, сегодня уже на премьере, потом вот "Крокус". А после майских праздников выпускаю новую лирическую песню, на которую буду снимать клип. Может быть, даже примерю в клипе свадебное платье, надо подумать... И также в мае я начну сниматься в новом сериале, скоро вы сами все увидите.

- И как только вы все успеваете?

- Просто я хочу многого добиться, и у меня большие амбиции. Я очень собрана, умею правильно распоряжаться своим временем и еще люблю ухаживать за собой: спорт, косметология, спа, бани, массаж, обертывания... Я применяю все, что украшает женское тело.

Красавицы-фигуристки: Анна Семенович и Анастасия Гребенкина на премьере "Любовь и монстры". Предоставлено организаторами.

- Недавно вы задумались о покупке квартиры в Стамбуле...

- Вот видите, только я захотела купить недвижимость, как Турцию взяли и закрыли! А на самом деле, там очень классно: много лет назад я в Стамбуле была проездом, когда снималась в рекламе шуб. Но этот простор, ширина Босфора меня очень вдохновила и влюбила в себя. Я долго мечтала попасть в Турцию, но все было как-то не до того: плотный график, потом пандемия... И вот недавно моя мечта сбылась: я полетела на четыре дня в Стамбул, погуляла. Мне очень понравился этот город. И приобрести там недвижимость - это хорошая идея, потому что квартиры постоянно растут в цене, это хороший бизнес-проект, а кроме того, я могу отправлять туда родителей отдохнуть. Апартаменты подбирала с помощью риэлтора, мне до сих пор предлагают массу вариантов. Пока еще ничего не купила, только отсматриваю и очень жду, что границы откроют.

- А страстные турецкие мужчины вас не смущают?

- А что ж плохого в страстных мужчинах вокруг? Девочки, вы чего? Вам разве нравятся инфантильные? Я лично люблю страстных мужчин!

- Может, слышали, на днях Владимир Познер назвал русских мужчин ноющими и пьющими. Согласны?

- Не знаю, какие мужчины встречались Познеру, но мне попадались самые разные. Были и ноющие, и пьющие. Но были и сильные мужчины, которые действительно многого добились. Зависит только от нас, женщин, каким мужчинам мы позволяем быть рядом с собой.

- А какой сейчас рядом с вами?

- У меня все прекрасно!

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