Почему Путин не упомянул в послании Донбасс: "Это предвестие разрядки"

Боец сил обороны ЛНР на позициях на Донбассе. Фото: REUTERS

Речь Владимира Путина внимательно слушали не только по всей России, но и за океаном.

- Нынешнее послание Путина Федеральному собранию - это, в определенной степени, сигнал администрации Байдена о том, что Россия является договороспособным субъектом и готова к обсуждению комплекса накопившиеся двусторонних проблем, - считает историк, публицист, основатель телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников. - Если посмотреть стенограмму речи президента, то там не было каких-либо агрессивных выпадов в сторону США, никакие имена и должности не назывались. Я думаю, что в плане внешней политики этот текст является подготовкой к возможному саммиту лидеров Москвы и Вашингтона, поэтому Путин и не хочет накалять обстановку.

При этом президент России ясно дал понять, что наша страна не потерпит ущемления своих интересов. Он пообещал, что мы «сами будем проводить «красные линии», за которые «западные партнеры» не должны будут заступать, если не хотят нарваться на «ассиметричный, быстрый и жесткий» ответ.

- Вообще не прозвучала тема ДНР и ЛНР, - отметил Пряников. - Возможно, это вообще какое-то преддверии к разрядке, которая может быть в отношениях между Россией и США, похожая на ситуацию между Обамой и Медведем.

Кстати, в такой разрядке заинтересован и Вашингтон.

- США нужно оттеснить Россию от Китая, ведь в окружении Байдена в качестве главной угрозы называют именно КНР, а не РФ, - подчеркнул Павел Пряников. - Поэтому проведение саммита и нормализация отношений со страной, которую американцы рассматривают в качестве стратегического тыла Пекина, является одним из главных направлений Белого дома.

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