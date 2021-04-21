Удастся ли фарминдустрии выполнить поставленные Путиным задачи

Нужно иметь мощности для производства вакцин на разных платформах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин отметил, что наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение и до 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные исследования, Россия только из федерального бюджета направит 1 трлн. 630 млрд. рублей. Также, по мнению главы государства, важно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе, лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков, и сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов.

Речь зашла и о том, что, в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирусная, или больше, Россия должна быть готова в течение 4 дней разработать собственные тест-системы, и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, и приступить к ее массовому производству. Эксперт по фармацевтическому рынку, кандидат медицинских наук и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков считает это очень амбициозной задачей.

- Развитие науки, образования и здравоохранения – это ключевые направления для среднесрочного и долгосрочного экономического развития страны, - говорит Николай Крючков. - В краткосрочной перспективе фундаментальные научные разработки создают рабочие места и задают направление развития, а в перспективе на 10 лет и дальше с учетом нынешнего кризиса в сырьевой экономике, это то, за счет чего формируется экономическое развитие страны. Так что думать здесь на перспективу крайне важно.

С точки зрения развития фармацевтической отрасли как бизнеса, замкнуть весь цикл производства лекарств внутри страны и использовать только российские компоненты, вряд ли получится в ближайшее время, продолжает наш эксперт.

- Если вы посмотрите на рынок лекарств у нас в стране, то увидите, что около 70% препаратов основаны на иностранных активных действующих веществах. Мы можем здесь выиграть 10 – 15%, но вряд ли 100% рынка, - говорит Николай Крючков. - Можно ли создать лабораторную тест-систему за 4 дня? Это звучит как рекордно короткие сроки. Но развиваться в этом направлении нужно. Важно обучать людей, которые смогут делать процесс разработки тест-систем максимально сжатым по времени. Равно как нужно и заранее разрабатывать тактики и стратегии борьбы с чрезвычайными ситуациями. Да, эпидемия может оказаться в следующий раз не такой страшной, но скорость принятия решений тут важна, а также приглашение широкого круга экспертов к выработке стратегии действии на экстренный случай.

Ситуация с разработкой вакцин от коронавируса показала, что мы можем делать их максимально быстро, уверен эксперт. Но нужно иметь и мощности для производства вакцин на разных платформах.

- Важно, чтобы в стране были готовые предприятия, которые в «мирное» время будут заняты производством других препаратов. Поэтому действительно, нужно подумать, как нам масштабировать уже сейчас производство существующих вакцин от коронавируса, а также, как наладить на этих мощностях производство других препаратов на похожих платформах. И не забывать про работу с зарубежными партнерами в этом аспекте. Подписывать соглашения о партнерстве с Индией, Бразилией, с Израилем, с Южной Кореей и Китаем, например. Договориться заранее о производстве вакцин на мощностях друг друга на случай чрезвычайной ситуации.

Полную стенограмму обращения Путина к Федеральному собранию можно посмотреть тут.

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