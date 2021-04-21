Елизавета Туктамышева рассказала о своем страхе перед командным чемпионатом мира 2021

Елизавета Туктамышева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка Елизавета Туктамышева в 2015 году одержала победу на чемпионате мира, до этого став лучшей на первенстве Европы в Стокгольме. Спустя шесть лет ученица Алексея Мишина вновь вернулась в состав сборной России. На командном чемпионате мира в Осаке она была капитаном сборной, которая впервые в истории одержала победу на турнире 2021 года.

Туктамышева стала гостьей эфира программы "Пусть говорят". Появившись в строгом костюме, фигуристка сказала откровенно:

- Я готовилась уже с радостью, что могу выступать на ЧМ. В нынешнем фигурном катании сложно попасть на такой турнир. На самом деле, я не думала о местах. Когда после короткой стала третьей, то появилась мысль, что буду на пьедестале. Когда узнала, что стала вторая - была максимально счастлива. Это серебро для меня ценнее, чем то золото, которое было в 2015-м. Уровень фигурного катания стал выше. Сейчас больше осознанности, но больше и удовольствия. Но все-таки тяжелее немного, - отмечает Лиза.

На командный ЧМ Туктамышева и вся команда приехали после успешного чемпионата мира в Швеции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом, отдельно Туктамышева сказала и про свой особый статус. Она была официально капитаном команды на ЧМ-2021 в Осаке. И отметила:

- Статус капитана придавал мне сил. Сначала я волновалась, а потом, когда приехала туда, то это придавало столько эмоций. Я была горда тем, что представляю Россию, - сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

Как отметил тренер фигуристки Алексей Мишин, успех нашей команды поменял многое в фигурном катании:

- Сейчас мы присутствуем при триумфе российского фигурного катания. Оно выходило откуда-то из небытия. Язык, который царил в раздевалках раньше - английский. А сейчас русский язык является главным в закулисье фигурного катания. А русская душа - на льду царит! - сказал подключившийся по видеосвязи Алексей Николаевич.

Елизавета Туктамышева во время показательного проката. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, что в прошедшем сезоне сборная России выиграла 3 из 4 золотых медали на чемпионате мира по фигурному катанию 2021. А кроме того, спустя пару недель одержала победу на командном ЧМ по фигурному катанию, который прошел в Осаке.

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