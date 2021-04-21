Почему Владимир Путин не нашел упоминание о Сталинградской битве в учебных пособиях

За 4-5 лет было создано 450 учебников "нового поколения" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

НЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Неужели, кроме президента России Владимира Путина в России больше некому проверять учебники на историческую правду?

В своей речи, в ходе послания Федеральному Собранию, глава государства с нескрываемым удивлением высказался о школьных учебниках, по которым учатся отечественной истории наши дети.

- С удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает?!, - спросил Путин.

Он взял паузу, будто ждал ответа из зала. Но ответа не последовало.

- Удивительно, - отметил Владимир Путин. - Все что угодно там написано. И о втором фронте... только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Даже не хочу комментировать.

Президент не только потребовал исправить ситуацию, но заявил о необходимости в течение ближайших трех лет выделить 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек и музеев в малых исторических городах.

КТО ПЕРЕПИСАЛ ИСТОРИЮ

Почему молчали участники Федерального Собрания в ответ? А потому, что стыдно признать, что цена проникновения альтернативной истории в российские школы оказалась постыдно малой. Продались когда-то всего за $5 миллионов. По сравнению с этой жалкой подачкой полковник Захарченко может показаться Робин Гудом.

Оказывается, нашу российскую историю, литературу, обществоведение, экономическую географию уже успели несколько раз переписать во время горбачевской Перестройки. И обошлось это Западу в очень смешную сумму.

Вот, как об этом рассказывала председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева (министра образования России (2016-2018 гг.) во время выступления на форуме "История для будущего. Новый взгляд" в 2020 году: "Главный акцент в 4-ой образовательной реформе России, которая пришлась на Перестройку делался на обновление содержания гуманитарных наук. Реформаторы пытались за короткий срок переписать 4 дисциплины: историю, литературу, обществоведение, экономическую географию. Таким образом за год-другой собирались получить абсолютно другое поколение. Решением правительства тогда было разрешено привлечь новых преподавателей, которые преподают гуманитарные предметы и зарубежных соразработчиков учебных программ и пособий для школ. Не обошлось без Фонда Сороса: Минобразования России получило от него для создания и экспертизы новых учебников по истории и обществознанию $5 миллионов. Тогда в издательской деятельности этих учебников участвовали издательства Бельгии, Норвегии, Нидерландов и ФРГ".

Сейчас "продукты" этого образования бегают без работы по улицам Москвы выкрикивая лозунги. И даже не считают это чем-то постыдным. Их ведь так учили.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИЛО

По словам бывшего министра образования все эти учебники были внедрены российскими реформаторами согласно "реформе" Сороса.

Вот только послушайте, что она рассказала на форуме: " За 4-5 лет было создано 450 учебников "нового поколения". К 1998 году издательством этих новых учебников под девизом "свободы и плюрализм" занималось уже 10 тысяч организаций и типографий. Они переписывали учебники, создавая альтернативную историю. Это при том, что до 1991 года наша страна имела 120 учебников, которых всем хватало".

А теперь вспомните, что в конце 90-х годов были отменены экзамены по истории России. Учителя не были готовы учить по новой программе детей, а в ВУЗах никто не знал, по какой программе принимать экзамены.

- В Конституции России теперь закреплено понятие Государственной исторической политики. Но этого не достаточно, - призвал тогда учителей и студентов, который пришли на форум председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

ПРИРАВНЯТЬ К ТЕРРОРИСТАМ

Накануне послания президента сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин предложил запретить в России деятельность любых структур, которые реализуют проекты финансиста Джорджа Сороса.

Он заметил, что все эти "разветвленные, разнообразные структуры" Сороса глубоко проросли корнями в российское образование, проникли в просвещение подростков.

"Цель у них совершенно одна: системное продолжение 1991 и тех задач, которые до конца не были выполнены. В этом надо отдавать себе отчет", - сказал Прилепин.

Прилепин предложил приравнять деятельность Сороса и его структур и иноагентов к деятельности запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

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