«Украли орден Папы Римского и 200 тысяч рублей»: Преступники вскрыли авто оперной дивы Светланы Касьян

Орден Святого Сильвестра девушка получила в 2019 году от Папы Римского

В полицию поступило заявление от известной оперной певицы Светланы Касьян. Девушка утверждает, что её элитное авто было вскрыто и оттуда были украдены ценные вещи – сумочка с крупной суммой денег и регалия, подаренная Светлане самим Папой Римским –Франциском.

- В тот вечер у меня был концерт. А после него я собиралась посетить благотворительный аукцион, - рассказывает kp.ru Светлана Касьян. - Обычно на такие мероприятия я приезжаю при полном параде и с деньгами. В гримёрке ценные вещи оставить побоялась. Подумала, что украдут. Спрятала в своём BMW. Какие-то нелюди вскрыли мою машину, когда шофёр отошёл за сигаретами, - с досадой говорит Светлана.

Преступники вскрыли авто оперной дивы Светланы Касьян Фото: Личный Архив

Сумма, оказавшаяся в кошельке у певицы, была весьма приличной - около 200 тысяч рублей. Прихватили преступники и орден Святого Сильвестра, который девушка получила в 2019 году от Папы Римского, как награду за вклад в развитие культуры и искусства.

- Не так много женщин удостоилось чести стать дамами ордена святого Сильвестра. Это государственная регалия Ватикана и младший, то есть пятый по рангу, рыцарский орден Святого Престола, - объясняет Касьян. - Обычно им награждают мирян, имеющих заслуги перед Католической Церковью. В большинстве своём это мужчины. Слабая половина человечества получила такую возможность лишь с 1996 года. Поэтому тот факт, что я обрела, а потом лишилась такой ценности, разбивает мне сердце. Я очень прошу тех, кто забрал мои вещи, верните их, пожалуйста. Хотя бы орден! Это всё равно слишком редкая вещь, вы не сможете сбыть её в простом ломбарде, не попавшись в руки правоохранительных органов, - обратилась к ворам оперная дива.

Сейчас девушка активно сотрудничает со следователями в надежде вернуть похищенное.

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