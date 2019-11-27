Оперная дива Светлана Касьян: Папа Римский пригласил меня на завтрак в 5.50 утра и сам готовил салат

ЗАВТРАК У ПОНТИФИКА

- Светлана, этой осенью вы закрывали в Италии оперный фестиваль "Арена ли Верона" главной партией в "Аиде". По такому случаю Папа Римский Франциск прислал вам в гримерку букет белых роз. Как получилось, что вы, певица из России, так сблизились с понтификом?

- В 2013 году я давала благотворительный концерт в Риме в поддержку сирийских детей. Сам Папа не смог его посетить, но в зале сидел его секретарь. Он потом и показал ему записи моих итальянских арий. Папа послушал и пригласил меня на аудиенцию в 5.50 утра.

- Почему так рано?!

- Он очень рано встает, в 5 утра у него уже месса.

- Какой он в личном общении? Как думаете, почему он проникся к вам такой симпатией?

- Очень теплый, светлый и открытый. И при всем масштабе его личности - достаточно простой. Это поражает. Мы вместе завтракали в Ватикане, я наблюдала за тем, как он сам делает себе салат. Удивляет и то, как такой загруженный человек может обладать столь феноменальной памятью - при каждой нашей встрече я вижу, что он знает о моих грядущих дебютах и спектаклях, в каких театрах я планирую выступать. Это очень трогает. Даже не знаю, почему я удостоена такой чести...

Папа прислал в гримерку цветы перед дебютом в "Аиде"Фото: Личный архив

Перед дебютом в "Аиде" он благословил меня на выступление. В тот день как раз обещали страшные дожди. Площадка открытая, поэтому малейшие осадки означают отмену спектакля, - оркестр в дождь не играет. Мне присылали прогнозы о стопроцентной вероятности дождей. Но случилось чудо - тучи рассеялись, и погода стояла фантастическая. А со следующего дня зарядили беспробудные ливни. Спасибо Папе!

ТОРТ СО СВЕЧКАМИ И СВЯТЫНЯ В ПОДАРОК

- В июле он пригласил вас отметить ваше 35-летие. И помимо торта со свечками преподнес необычайный подарок - частицу Туринской плащаницы. "Комсомолка" тогда первой сообщила об этом даре, а теперь в ответ всем сомневающимся вы впервые показываете и ее фотоснимок.

- Да, это уникальный дар, который я пока храню не в своей московской квартире, а в другом месте. Когда я распаковала подарок, я была поражена. У меня просто перехватило дыхание. Думаю, что такой знаменательный жест - это своего рода теплый мост между Италией и Россией.

Публикуется впервые: на фрагменте ткани образ Христа вышит нитями из Туринской плащаницы. В приложенном паспорте указано, что это единственный экземплярФото: Личный архив

- Все спрашивают: неужели понтифик просто взял и "отщипнул" вам частицу от общего полотна?

- Она находится под стеклом. С паспортом, в котором написано, что на данном фрагменте современной ткани образ Христа выткан нитями из Туринской плащаницы, и что это единственный подобный экземпляр.

- Планируете ли вы выставить реликвию в Москве для поклонения?

- Да, такие мысли есть. В будущем я это сделаю.

- Вы тогда же пригласили его в Россию. Что он ответил?

- Ему было очень приятно. Ответил, что с радостью приехал бы в Россию. Считаю, что это был бы очень важный и знаменательный шаг для России и Италии, для православия и католицизма. И для международного престижа России в нынешней сложной обстановке.

«А ДОМА ВЫЧЕРКИВАЮТ»

- В этом году глава Римско-католической церкви удостоил вас ордена святого Сильвестра за заслуги в искусстве. Что вам дает эта награда?

- В первую очередь Папа благословил мой голос, чтобы я пела не только во имя каких-то личных амбиций. Это наполнило меня энергией и еще большей силой для участия в благотворительных проектах. Для меня это самая большая честь как для единственной оперной певицы, получившей за всю историю Ватикана такую награду. И, конечно, очень большая ответственность. Приятно, что Папа так ценит российскую культуру. Как ни странно, из сотен коллег меня потом поздравили лишь двое.

Папа наградил певицу орденом святого СильвестраФото: Евгения ГУСЕВА

- Совсем не странно.

- Скажу лишь, что я благодарна своей маме за то, что она научила радоваться успехам других людей. Так жить прекраснее, без зависти и с позитивными эмоциями. У меня был очень сложный жизненный путь, я с 10 лет работала, торгуя морковкой и сандалиями, чтобы помочь маме. Пробивалась без всяких "папиков", о чем никогда не пожалела. Если вы талантливы и трудолюбивы, успех обязательно придет. Пусть и не так быстро. Но чем больших вы добиваетесь высот, тем с большими сталкиваетесь проблемами. Когда вы выступаете на мировых сценах класса "А", а дома вас потом вычеркивают из списков...

- Каких списков?

- Например, из списков приглашенных артистов Большого театра. Меня это поражает. Закрывать "Аидой" фестиваль "Арена ди Верона" - это как "Оскар" в опере. Площадка на 33000 мест, никаких микрофонов. Для меня это был самый огромный стресс в жизни. Казалось бы, это гордость страны за успех российской певицы. Ты несешь российскую культуру в мир, но дома тебя вычеркивают. К счастью, такое у нас не везде. В Москве я обрела свой дом в "Новой опере".

СПЕТЬ ДЛЯ ОБАМЫ

- Посол США в РФ в 2012-2014 годах Майкл Макфол приглашал вас петь в Спасо-Хаусе и готовил ваш концерт в Вашингтоне для президента Барака Обамы. Но настал 2014 год, и планы рухнули. Может ли искусство помочь там, где не справляются политики и дипломаты?

- Абсолютно уверена, что может. У музыки свой особый язык, который не нуждается в переводе. Как-то во Франции я исполняла произведения Рахманинова и Чайковского, и французская публика сидела в слезах. Классическая музыка великих композиторов настолько трогает сердца и обладает такой силой, какую не имеет ни политика, ни дипломатия.

А с Вашингтоном, кстати, у меня связана своя история. Еще будучи артисткой молодежной программы Большого театра, я поехала туда стажироваться у Пласидо Доминго. Буду всегда благодарна России за возможность получить такое образование и такую практику.

Посол США в РФ Майкл Макфол (в первом ряду) готовил концерт Светланы для президента Барака Обамы. Но вмешалась политикаФото: Личный архив

- Что думаете о нынешних обвинениях маэстро в домогательствах?

- Бред! Особенно, если учесть, что прошло полвека после его якобы приставаний. Что касается личного опыта общения, то я стажировалась у него в 2011 году, была тогда юной, свободной и более фривольно одетой. Но не было никаких намеков. Ни по отношению ко мне, ни по отношению к другим красивым девочкам.

ПРИНЦЕССЫ НЕ ПРИВЛЕКАЮТ

- Осталась ли у вас какая-то партия мечты?

- Леди Макбет в опере Верди. Я гораздо более добрый человек, чем она. Поэтому мне особенно интересно сыграть такую темную роль. Ценю в своей профессии возможность проживать чужие жизни. А роли прекрасных и благополучных принцесс меня не привлекают.

СПРАВКА "КП":

Туринская плащаница - льняное полотно бледно-желтого цвета длиной 4,36 м и шириной 1,1 м с отпечатками окровавленного тела. На одной половине ткани - образ мужского тела со сложенными впереди руками, на второй - его изображение со спины. Считается, что в нее Иосиф положил снятого с креста Христа.

"Исследования доказали, что тело действительно находилось там 40 часов. Можно сказать на 95%, что плащаница подлинная. Как известно, Иисуса Христа не омыли ни одного раза, его обработали маслом. 36-40 часов если бы тело находилось в ткани – кровь плюс масло, – естественно, ткань прилипла бы. Если бы ее снимали механическим путем, то оказалось бы огромное количество следов, что ее сдирали. Ни одного такого следа мы не обнаружили. То есть результат – что тело как будто бы из нее испарилось, - рассказывала в 2011 году член исследовательской комиссии Ватикана Екатерина Синицына-Сантони. - В пользу этого говорит и контур, который виден на ткани. Ведь когда белая ткань долго находится под солнцем, она желтеет. А вот контур на плащанице - лик, руки, тело - это результат свечения. Какая сильная энергетика должна была исходить из этого тела, что образовался этот контур".

Светлана с семьей отметила свой день рождения в гостях у Папы. В пакете - подаренная частица Туринской плащаницы

Туринская плащаница с 1694 года хранится в Туринском соборе. Она законсервирована внутри специального футляра, который в свою очередь заключен в большой металлический футляр, а тот положен в сундук. Паломники обычно молятся перед сундуком.

Последняя публичная демонстрация состоялась в 2015 году, когда святыню выставили на два месяца в соборе, за стеклом. Решение об этом принимает Папа Римский, как владелец плащаницы, завещанной Святому Престолу последним королем Италии Умберто II Савойским.

ИЗ ДОСЬЕ "КП":

Светлана Давидовна Касьян родилась 24 июля 1984 года в Батуми. Окончила Московскую государственную консерваторию им.Чайковского. В 2010 г. дебютировала на сцене Большого театра. Итальянские СМИ называют ее "новой Марией Каллас" за сходство голоса и внешних данных.

Возведена в ранг Дамы ордена святого Сильвестра. Имеет ряд музыкальных международных наград. Снималась в эротической фотосессии журнала Maxim для привлечения внимания к оперному искусству.

Замужем, воспитывает дочь.

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