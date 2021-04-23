Каким вырос сын Марии Голубкиной и Николая Фоменко

На днях младшему отпрыску пары исполнилось 18 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мария Голубкина от брака с Николаем Фоменко родила двоих детей. Дочь Анастасия появилась на свет в 1998 году, а сын Иван - в 2003-м. На днях младшему отпрыску пары исполнилось 18 лет. По этому случаю актриса трогательно поздравила наследника.

Мария Голубкина развелась с Николаем Фоменко, когда их сыну Ване было всего пять лет, а дочке Насте - десять. После разрыва бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения. Артист принимал активное участие в воспитании детей. Мария признавалась, что наследники гордятся знаменитым папой.

Мария Голубкина развелась с Николаем Фоменко, когда их сыну Ване было всего пять лет. Фото ТАСС/ Александр Куров

Голубкина также рассказывала, что ее дети совершенно разные. Ваня в отличие от сестры рос тихим и спокойным ребенком. Повзрослев, молодой человек решил пойти по стопам родителей и стать артистом. Он читает рэп и мечтает блистать на сцене.

Мария по случаю 18-летия наследника опубликовала стихотворение Ридьярда Киплинга "Посвящение сыну". Оно состоит из наставлений мудрой и заботливой мамы, отпускающей ребенка во взрослую жизнь.

Поздравила именинника и его старшая сестра Настя: "С днем рождения! Люблю тебе больше всего на свете".

Ивану исполнилось 18 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стоит отметить, что в интервью Голубкина признавалась, что ей было непросто решиться на развод с Николаем Фоменко из-за детей. Мария боялась нанести психологическую травму дочери и сыну. О своем решении звездная пара на эмоциях объявила в эфире популярной радиостанции, что стало большой неожиданностью для поклонников. Уже позднее Голубкина рассказала об истинных причинах краха брака. "Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же, я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала. Думаю, горбатого могила исправит, и вряд ли он сейчас изменился", - признавалась актриса Борису Корчевникову.