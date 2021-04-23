Чемпионы по европейской солидарности: Прибалты высылают российских дипломатов, чтобы поддержать Чехию

Высылать дипломатов до бесконечности не получится Фото: REUTERS

Европейцы явно вошли во вкус и высылают российских дипломатов буквально каждый день. После демарша Чехии, которая, обидевшись на такой же ответ России, оставила в нашем посольстве всего 7 дипслужащих, к этой «забаве» подключилась Словакия и — какой же наезд на Россию без них — Прибалтийские республики.

Литва высылает двух российских дипломатов, а Эстония и Латвия — по одному. Кто сколько может, На то, чтобы покинуть страну, у сотрудников диппредставительств РФ есть неделя.

- В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. - заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в «Твиттере». - Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников.

О том, что доказательств причастности России ко взрывам на складах боеприпасов в Чехии (а с обвинений наших спецслужб и начался этот «дипломатический пинг-понг»), Прага так и не предоставила — ни слова.

- В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться, - написала на своей странице в «Фейсбуке» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. - Прибалтийские дипломаты уже могут начать решать, кому паковать чемоданы.

Отношения между Россией и странами Европы накалились, после того как Чехия обвинила Россию во взрывах на складе боеприпасов, которые случились еще в 2014 году. Все это время в стране разбирались в причинах случившегося, и вот нашли крайних. В качестве наказания были высланы 18 наших дипломатов, Москва в ответ отправила в запертую на очередной локдаун 20 сотрудников чешского посольства в России.

Чтобы было веселее, Глава МИД Чехии Ян Гамачек планирует обратиться к партнерам по ЕС и НАТО c просьбой выслать российских дипломатов. И многие страны откликнулись, правда в числе друзей Чехии оказались почему-то только самые маленькие члены Евросоюза - Словакия и Прибалтика.

Высылать дипломатов до бесконечности не получится — рано или поздно работа посольства будет просто парализована.

- Тут есть определенный предел. В структуре любого посольства примерно 40% - это реально работающие дипломатические сотрудники которые занимаются соответствующими оформлением виз, поддержкой граждан страны и так далее. Остальные — технический и обслуживающий персонал, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. - Если у вас происходит сокращение ниже определенного порога, деятельность по выдаче виз в принципе стопорится. Там уже просто нет никакого смысла в работе посольства и консульства, потому что будет один посол и, скажем, 4 консульских сотрудника.