Певец Алексей Глызин показал реальное лицо Ларисы Долиной

А ведь совсем недавно публика восхищалась преобразившейся артисткой Фото: СОЦСЕТИ

Недавно россияне пришли в восхищение от внезапного преображения Ларисы Долиной. На фотографиях в блоге 65-летняя певица выглядит помолодевшей и похудевшей. Вокалистка не скрывала и охотно делилась секретом - устав от своей кефирной диеты, она отправилась за помощью к врачам. В результате знаменитой артистке удалось сбросить 21 килограмм. А на днях певец Алексей Глызин показал реальное лицо Долиной.

Алексей Глызин опубликовал в блоге фотографию, на которой запечатлен в компании Ларисы Долиной и Дмитрия Четвергова. Примечательно, что снимок не обработан в фотошопе, потому все желающие смогли рассмотреть реальные лица артистов.

"Всех на фото узнали?" - подписал снимок артист, обращаясь к публике. Подписчики, конечно же, узнали спутников Глызина. Но сильно удивились тому, как выглядит именно Лариса Александровна.

Ведь в последнее время она активно хвасталась перед публикой помолодевшим лицом и стройной фигурой. Эффектные снимки звезды эстрады, на которых Долина кажется ровесницей своей дочери, вызывали полный восторг.

Однако на фото Глызина певица предстала с морщинками на лице и растрепанными волосами. Фанатов артистки такая разительная перемена во внешности исполнительницы несказанно возмутила. Они разразились гневной отповедью в адрес певицы, обвинив кумира в беззастенчивом использовании фотошопа. Из-за атаки хейтеров Глызину даже пришлось отключить комментарии под снимком.

К слову, Долина потратила огромную сумму, чтобы стать стройнее и помолодеть. Народная артистка стала соблюдать правила интервального голодания. Последний прием пищи по графику в три часа дня и до следующего утра ей нельзя ничего, кроме напитков - воды или кофе.

"Пошла в клинику по коррекции обмена веществ, сдала анализы. Мне дали список продуктов, которые мне категорически нельзя есть. Там очень много всего. Мне категорически нельзя никакие фрукты и никакие ягоды! Вообще! Во-первых, потому что там сахар. Во-вторых, наверное, другие вещества, которые мне вредны были", - откровенничала звезда. По словам Ларисы Александровны, она так и не смогла окончательно разобраться в этом списке, поэтому попросила у врачей другой - там были записаны те продукты, которые ей можно. В списке оказались все виды мяса, кроме говядины и телятины, любая птица, рыба, огурцы, помидоры, красный перец, свекла, кофе. А вот от чая Долиной пришлось отказаться.

Долина рассказывала, что ей понадобилось примерно три недели, чтобы привыкнуть к новому режиму. Помимо того, что она ест строго по часам, она исключила из меню на каждый день яйца, морковь, лук, брокколи, молочные продукты, а также все мучное и сладкое.