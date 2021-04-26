Зеленский хочет отказаться от «Минских соглашений» или переписать их

Президент Украины выступил за включение в «Нормандский формат» США, Великобритании или Канады Фото: REUTERS

На фоне обострения в Донбассе президент Украины в очередной раз делает заявления, явно не направленные на стабилизацию в регионе. В интервью Financial Times он вновь заговорил о несостоятельности формата, который все стороны, кроме украинской, считают безальтернативными.

По словам Зеленского, содержание «Минских соглашений» не способствуют завершению конфликта, поскольку служат «целям прошлого, а не настоящего». Собственно, содержание и не может чему-то способствовать. Это может сделать только выполнение положений документа, от чего Украина на протяжении шести лет благополучно самоустраняется.

Главе незалежной не хватает «большей гибкости» отдельных пунктов документа, так как в действующей редакции их выполнить почти невозможно. И ключевое тут – «почти». Потому что выполнить-то их можно, да только националистическое меньшинство, против которого у Зеленского выступить не хватает политического мужества, не поймет. И, того и гляди, на вилы поднимет. А по гибкостью в Киеве почему-то обычно подразумевают сначала контроль над границей, а потом все остальное. Судя по тому, что вместо закона об амнистии на Украине хотят принят закон о коллаборантах, под всем остальным подразумевается масштабная «охота на ведьм».

- Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей ежедневно, - пояснил свою позицию Зеленский.

Он считает, что, кроме США, к переговорному процессу нежно привлечь Британию или Канаду. Прям всех «друзей» России. При этом президент Украины готов обсуждать Донбасс с Владимиром Путиным где угодно. А вот с лидерами ЛНДР не готов вовсе. Хотя, помнится, во время предвыборной кампании он в интервью Дмитрию Гордону обещал, что будет вести диалог «хоть с чертом лысым», лишь бы прекратить стрельбу. Тогда, кстати, ее уровень был куда ниже. Боевые действия на линии разграничения активизировались как раз при новом президенте.

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