Ад и Курица: самые необычные названия городов США

Город Chicken на Аляске изначально пытались назвать в честь куропатки Фото: Shutterstock

Наверное, нет страны в мире, где не встречались бы смешные, непонятные или необычные названия. Например, на карте России можно обнаружить село Большие Хомяки в Липецкой области (кстати, неподалеку от них расположены Большие Избищи), деревню Бухалово в Ярославской области или село Хреновое в Воронежской.

Соединенные Штаты Америки в этом случае не исключение – там тоже хватает мест, названия которых вызывают недоумение или улыбку.

Почему/Why (штат Аризона)

Несмотря на необычность названия, объясняется оно довольно просто: изначально местность назвали просто Y из-за слияния двух дорог. Но позже вышел закон, согласно которому, название должно состоять как минимум из трех букв. Недолго думая, городок переименовали из Y в Why, передает Far and Wide.

Почему бы и нет/ Whynot (штат Северная Каролина)

Говорят, что название выбирали долго. А каждый участник предлагал свой вариант, сопровождая его словами: «А почему бы не назвать…». В конце концов кто-то, устав от прений, предложил назвать местность «А почему бы и нет». Странно, но всем понравилось. А может просто надоело спорить. Так или иначе, название осталось, а позже появилось на картах.

Ад/ Hell (штат Мичиган)

Что двигало людьми, назвавшими свой городок адом, точно неизвестно. Но городок существует, причем, достаточно симпатичный и доброжелательный. К том же, местные жители, которых насчитывается не более ста человек, тщательно поддерживают «адский» имидж поселения, чем привлекают множество туристов.

Курица/Chicken (штат Аляска)

Доподлинно известно, что городок изначально пытались назвать в честь куропатки из-за обилия этих самых птиц. Но у шахтеров, населяющих местность, возникли проблемы с написанием слова Ptarmigan (куропатка) и тогда остановились на Курице. Впрочем, птицы действительно похожи, да и писать Chicken легче.

Без имени/No name

Когда жителям городка, коих насчитывалось около сотни, понадобилось дать название месту своего проживания, они решили не заморачиваться и узаконили то имя, под которым местность значилась в отчетах чиновников.

Впрочем, у американского No name немало тезок – села Безымянные в России и на Украине, а также озеро в Казахстане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Недостаточно черный: «Оскар» упрекают в равнодушии к темнокожим актерам

Многие ждали, что все актерские награды заберут афроамериканцы (подробности)