"Выложила самое неудачное фото": Светлана Лобода публично унизила Ольгу Бузову

Светлана Лобода и Ольга Бузова вели церемонию награждения Cosmopolitan Man Awards. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана Лобода неприятно удивила пользователей соцсетей, разместив в блоге серию фотографий с премии. На одном из снимков, по мнению фолловеров, Ольга Бузова предстает в не лучшем виде. А на другом исполнительница хита "Твои глаза" и вовсе отрезала коллегу по шоу-бизнесу.

Ольга Бузова и Светлана Лобода вдрызг разругались в 2017 году, когда обменялись колкостями во время обсуждения своих талантов. Спустя четыре года поклонники были уверены, что давние обиды звезды давно забыли и примирились. Однако, вероятно, это не так.

Певицы вручали награду за заслуги в театре режиссеру Кириллу Серебренникову. В этот момент в зале наступила гробовая тишина. Все внимание было приковано к двум поп-дивам, стоявшим по обе руки от триумфатора. Артистки мило улыбались. Как оказалось, это была лишь видимость.

Позже Лобода наглядно продемонстрировала, как относится к телеведущей. Светлана судя по всему до сих пор таит обиду на Ольгу. Певица попыталась максимально дистанцироваться от коллеги и даже вырезала ее с общего фото, оставив только себя и Серебренникова. А следом разместила еще одну фотографию, на которой Бузова предстает не в лучшем виде, на что и обратили внимание подписчики.

По мнению поклонников Лобода выложила самое неудачное фото Бузовой. Фото: Instagram.com

"Бузова вас так ненавидит, зачем вы согласились на это?", "Фотка с Бузовой! Я отказываюсь верить!", "На одной сцене с Ольгой Бузовой, да ладно?!", "Неужели нельзя было нормальное фото с Олей выставить?" "Выложила, видать, самую неудачную фотку… Все продумано", - пишут фолловеры.

Напомним, конфликт между Светланой Лободой и Ольгой Бузовой разгорелся в 2017 году после того, как экс-солистка "ВИА Гры" пренебрежительно отозвалась о звезде "Дома-2" и ее фанатах. "Знаете, по поводу этой девочки... Раньше она у меня вызывала очень неоднозначные эмоции. Не «неприятие», нет, но «непонимание» точно. Сейчас понимаю, что этот проект еще долго будет существовать и нравиться людям. В большой стране очень разное население. И это в основном люди, которые не имеют возможности читать, смотреть, думать, искать. Они зарабатывают деньги, тяжело зарабатывают, им нужно кормить детей, устраивать быт и изредка на что-то отвлекаться. Их невозможно в этом обвинять. Мне кажется, Ольга Бузова именно для таких. Я вижу, что она старается, ищет образы, меняет костюмы, ставит танцевальные номера", - пренебрежительно отмечала фигуристая звезда эстрады.

Бузова молчать не стала и резко парировала. Она упрекнула Лободу в снобизме. "Светлана, я предана своим людям, так же как и они мне. Поэтому, прошу вас, как мыслящего человека, имеющего возможность читать и думать, как минимум впредь отказаться от таких громких, необоснованных и неправдивых высказываний. Я никогда не делила людей по социальному и материальному признаку, и с одинаковой силой люблю всех моих фанатов: как человека из российской глубинки без какого-либо образования, так и человека с частными домами и яхтами и Гарвардским образованием. Ведь любовь не имеет границ, и ее невозможно измерить счетом в банке, количеством полученных дипломов и прочтенных книг", - ответила певица на выпад коллеги.