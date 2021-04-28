Жириновский предложил вернуть всех русских в Россию, а Зюганов - «бить морду» за плохие учебники истории

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководством Госдумы РФ и лидерами парламентских фракций. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В среду на встречу с Михаилом Мишустиным в Белый дом пожаловали представители думских фракций. 12 мая премьер должен выступить в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. И уже стало традицией, что до этого он выслушивает предложения и замечания депутатов.

Трамваи по 60 миллионов рублей, троллейбусы - по 24

Первыми на встречу с премьером на правах фракции большинства приехали единороссы во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

- Мы должны сделать все, чтобы независимо от того, где человек проживает, в Москве, на Камчатке, в Кургане, в Адыгее, он чувствовал себя одинаково, чтобы качество медицинских услуг было одинаковым, качество образования, общественный транспорт, - заявил Володин и предложил Мишустину создать рабочую по поддержке дотационных регионов. Володин также поблагодарил Мишустина за поездки по 10 самым депрессивным регионам страны.

- Мы поднимали эту проблему, но не думали, что вы все эти регионы сами объездите, - заметил Володин.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Володин отметил, что дотационным регионам не хватает денег в бюджетах и им нужно помогать.

- Сегодня трамвай стоит 60 миллионов рублей, троллейбус - 24 миллиона, автобус тоже недешевый, - сказал Володин, заметив, что не все регионы могут обновлять общественный транспорт за свой счет, как, например, это делает Москва.

Мишустин идею создания рабочей группы поддержал.

- Для нас абсолютно очевидно, что все регионы должны быть равны, - заметил премьер.

Единороссы также предложили кабмину продлить на несколько лет программу обновления городского транспорта и увеличить ее ежегодное финансирование в 10 раз. Как рассказал лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, в некоторых дотационных регионах износ транспорта достигает 80%.

- Это не просто уже опасно, это создает большие проблемы в перевозках граждан непосредственно в наших муниципалитета, - сказал Неверов.

Член Совета Госдумы РФ, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Программу обновления городского транспорта запустили с 2020 года. Тогда ней участвовало 14 регионов, в 2021 году в программу вошли 13 регионов, хотя заявку подавали 70 регионов. Годовой объем финансирования программы оценивается в 3,5 млрд рублей.

Мишустин предложение поддержал.

- Все поручения даны. Я думаю, что в рамках отчета правительства мы уже услышим ответы на наши предложения и определение «дорожной карты», по которой будем двигаться, - рассказал Неверов после встречи журналистам.

Единороссы также попросили Мишустина увеличить финансирование программы развития сел.

- Крайне важно сегодня направить дополнительные средства на программу, которые будут направлены на благоустройство среды наших сельских территорий, на создание новых инфраструктурных объектов, на ипотеку, - сказал Неверов. По его словам, минимальная дополнительная потребность в финансировании программы развития сельских территорий в этом году составит 6,1 миллиарда рублей.

Мишустин пообещал, что правительство рассмотрит возможность дополнительного финансирования программы.

Доходы олигархов выросли на 53 процента, а у остальных граждан упали

После единороссов на прием к Мишустину пришли коммунисты.

- Многие правительственные инициативы вашей фракцией не поддерживаются, критикуются. Мы не против критики, когда она звучит по делу, когда причинно-следственные связь и аргументы звучат, - обратился Мишустин к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Геннадий Зюганов во время встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководством Госдумы РФ и лидерами фракций. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В ответ лидер КПРФ тут же поддал критики. По мнению Зюганова, финансово-экономическая политика властей хромает.

- За 10 лет темпы развития нашей экономики – 0,9%. Мы не выросли за 10 лет на 10%. Американцы – на 16, Европа – на 32, китайцы – на 101%, и они в I квартале этого года дали 18%Я там много раз был, слежу внимательно, и сейчас готовимся к их юбилею, вместе выпустили на русско-китайском языке «Путь Ленина» и «Великий Октябрь», - сообщил Зюганов.

Глава КПРФ также заметил, что за последние пять лет доходы бюджета выросли на 10%, доходы олигархов – на 53%, а доходы граждан – семь лет подряд снижаются.

- Это усиливает напряжение, которое существует в обществе, - отметил Зюганов.

Лидер КПРФ также призвал вкладывать больше денег в строительство и развитие сел.

- Вы жили в «Снегирях», я сейчас 37-й объект там строю – это будет лучшее место в Подмосковье. Крытый каток для детей, дешевый, хороший… Приезжайте! Мы олимпийский спортивный комплекс построим, там для детей сейчас все есть. Чуть не разворовали, не уничтожили, еле удалось отбить. Приглашаю вас провести там семинар со своими министрами – в восторге будете! Кстати, все руководители страны были: выбирал тогда Сталин и Калинин, был там Брежнев, Хрущев. Там и подземный зал на случай войны для Думы, Вам пару кабинетов выделим. Это очень хорошее место с хорошей защитой и лучшей экологией, - рассказал Зюганов Мишустину.

- Лучше, чтобы войны не было, Геннадий Андреевич, - в ответ уклончиво заметил Мишустин.

Досталось от Зюганова и чиновникам от образования.

- Мне очень понравилось возмущение президента по поводу учебника истории. Мы вместе с Мельниковым, Смолиным (депутаты от КПРФ, - Ред.) собрали все учебники. Здесь не учебники – это сплошная порнография: там под Москвой была потасовка, Сталинградской битвы не было, а про Орел где ломали хребет фашистскому зверю и 2 миллиона сошлись врукопашную, там вообще ничего не написано, - возмущался Зюганов. - За этот учебник надо, извините за выражение, по морде бить, а он фигурирует. Его принимали министры наши – посмотрите, кто направлял. Вчера послушал выступление Вашего министра, что они найдут, они куда-то его отправят... Да выкинете его в макулатуру, там ни одного слова правдивого нет! Писали за деньги Сороса враги России, которые ничего общего не имеют с нашей историей и судьбой.

Всем русским российский паспорт за 3 недели

Депутаты КПРФ, а также пришедшие вслед за ними на встречу с Мишустиным депутаты ЛДПР подняли тему возвращения русских на родину.

- Предлагаем перейти по сути к репатриации. Помочь деньгами, служебными квартирами, образованием, устройством на работу. Это то, что делают Израиль, например, и Германия для своего населения, - пояснили коммунисты.

- У нас проблема с гражданством для русских. Кто-то эту диверсию устроил нам. И вы могли бы давно уже и у украинцев эту проблему решить, которые приехали бы с удовольствием сюда… И пускай запрещают русский язык - там русских бы не было, и в Казахстане, везде, - сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Он заметил, что для получения российского гражданства человек, будучи русским должен 8 лет проработать в России, предоставлять справки.

- Это издевательство! Нам нужно население – оно есть! Надо это упростить, ускорить. Ввести понятие «русский». И все, паспорт выдается в посольстве в течение трех недель, - предложил Жириновский.

Мишустин в ответ согласился с депутатами, что нужно законодательно проработать вопрос широкой репатриации соотечественников.

Завершили серию встреч с Мишустиным депутаты от «Справедливой России». Они предложили премьеру ограничить предельные расходы граждан на коммунальные услуги

на уровне 15% от совокупного дохода семьи.

Справороссы считают, что траты свыше этого порога должно компенсировать государство.

- Глава правительства знает это наше предложение, соответствующие министерства его прорабатывают, - сообщил журналистам после встречи лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Миронов также напомнил Мишустину о предложении справороссов запретить оказание платных услуг в системе государственной медицины.

- Есть частные платные клиники, это нормально. Но в государственных и муниципальных медицинских учреждениях не должно быть никаких платных услуг, - заявил Миронов.