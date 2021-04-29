История современной Золушки: Принц Уильям женился на простолюдинке, чтобы спасти монархию

Сейчас мало кто осмелится подумать, что 39-летняя Кейт Миддлтон далеко не аристократка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свадьба будущего английского короля стала мировым событием. Телекомпании транслировали ее почти во всех уголках света, в том числе, и России. А все потому, что история отношений принца Уильяма и Кейт - современная сказка о Золушке.

Сейчас мало кто осмелится подумать, что 39-летняя Кейт Миддлтон далеко не аристократка. Спустя десять лет жизни в королевской семье, Кэтрин завоевала звание настоящей принцессы. Хотя поначалу многие жалели ее, предрекая тяжелое будущее.

- Ее всю жизнь буду сравнивать с принцессой Дианой, - сетовал британский журналист Эндрю Мортон, прославившийся своей скандальной книгой о леди Ди «Подлинная история».

Но Кейт не похожа на Диану - она умеет сдерживать свои амбиции и эмоции, сделала ставку на детей и семью и стала надежным тылом для 38-летнего принца Уильяма.

УМНАЯ МАМА И СТРОГАЯ БАБУШКА

За каждой великой женщиной стоит ее умная мама. И это про мать и дочь Миддлтон. Кэрол Миддлтон вырастила из дочерей настоящих принцесс. Хотя происхождения они весьма пролетарского: мать стюардесса, отец пилот British Airways. Кейт и Пиппа с детства изучали иностранные языки, танцы, литература и искусство, спорт.

По настоянию матери Кейт поступила в престижный Сент-Эндрюсский университет, где получила степень по истории искусств. Именно во время учебы Кейт и познакомилась с будущим супругом. Острые на язык британские журналисты потом будут утверждать, будто Кэрол Миддлтон чуть ли не спланировала роман своей дочери с наследником престола.

Но сразу под венец Кейт не побежала. За девять лет до церемонии в Вестминстерском аббатстве пара прошла все стадии отношений: дружбу, влюбленность, ссоры, появление бывших, расставания, возобновление отношений.

Только британцы едва ли поверили в светлое будущее пары: во время интервью Уильям и Кейт не были похожи на влюбленных, они держались холодно, едва касаясь друг друга. Но таково было распоряжение бабушки, королевы Елизаветы II: никаких чувств на камеру!

Кейт Мидлтон с сестрой и мамой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СВАДЬБА БЕЗ КОЛЬЦА

Свадьба Уильяма и Кейт 29 апреля 2011 года стала легендарной. По желанию невесты в Вестминстерском аббатстве выставили кадки с живыми раскидистыми кленами. Эта прихоть дорого обошлась семейству Миддлтонов (расходы на цветы и зелень лежала на них).

Для торжественного дня Кейт заказала два платья: одно для церемонии у британского дома Alexander McQueen, другое - для праздничного ужина у стилиста и модельера принцессы Дианы Брюса Олдфрида. Кроме того, Кэтрин заявила, что сама сделает себе макияж.

До сих пор фанаты герцогов Кембриджских ломают голову, почему Уильям и Кейт не обменялась кольцами на свадьбе. Во время венчания Уильям надел на палец жене колечко из валлийского золота, но сам остался не окольцованным! Да и после свадьбы принца никто не видел с кольцом. Говорят, что ему оно просто не нравится. К слову, Кейт знала как достойно ответить супругу: она отказалась произносить клятву быть послушной женой.

После свадьбы пара поселилась в Кенсингтонском дворце, где обитают многие члены королевской фамилии. В 2013 году у Уильям и Кейт родился первенец, принц Джордж. А спустя несколько лет - принцесса Шарлотта и принц Луи. Сейчас пара всерьез задумалась о рождении четвертого ребенка.

Кстати, о требованиях строгой бабушки, похоже, забыто. Теперь Уильям не стесняется на людях обнимать жену и детей. Даже нарушает ради них протокол: двум наследникам престола запрещено находиться на борту одного самолета, но семья все равно летает вместе.

Уильям и Кейт нередко подшучивают друг над другом. Так, во время визита в Австралию супругов показали стрижку альпаки. Фермеры подарили паре клочок шерсти.

«Тебе это больше пригодится, чем мне», - сказала Кейт, передавая шерсть мужу и так намекая на его лысину.

Свадьба Кейт и принца Уильяма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТОЛЬКО НЕ ЧАРЛЬЗ

В Уильяме англичане видят своего будущего короля. Он сейчас один из самых популярных Виндзоров, и почти половина (см. НАГЛЯДНО) подданных короны уверены, что стоит «пропустить поколение». То есть трон после Елизаветы II должен унаследовать именно Уильям, а не его отец принц Чарльз. Причем чем моложе группа опрошенных, тем меньше среди них сторонников первенца королевы. Самые юные британцы вообще посадили бы на престол принца Гарри, младшего брата Уильяма.

Кто должен быть следующим королем Великобритании? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Бедняга Чарльз давно стал объектом для шуток. А как иначе, если ему уже 72 года, а он все в наследниках престола ходит? Молодые британцы хотят видеть на троне своего ровесника, который говорит с ними на одном языке. Они, может, и готовы потерпеть 95-летнюю Елизавету II, к которой привыкли, с которой прошла вся их жизнь — и которую все-таки в Англии очень любят. Но новый пожилой монарх — дело другое.

- Нет ничего удивительного в том, что принц Уильям лидирует в опросах, - говорит редактор раздела новостей о королевской семье газеты Daily Mirror Расселл Майерс. - В последнее время он набрал немало очков в глазах публики на борьбе с пандемией. Миллениалы могут восхищаться экологическим активизмом Уильяма и Гарри, но им стоит помнить, что Чарльз сам занимался вопросами окружающей среды, когда его сыновья еще были совсем малышами. Многие молодые люди понимают и поддерживают решение Гарри и его супруги Меган Маркл покинуть королевскую семью и жить своей жизнью. Это лишний раз подчеркивает пропасть, разделяющую поколения. И если британская монархия намерена выжить, ей нужно адаптироваться.

Репутация у принца Чарльза, мягко говоря, не лучшая. Развод с принцессой Дианой, вскоре после которого она погибла, ему не забудут никогда. Известно, что королевская семья нанимала лучшие PR-агентства, чтобы исправить имидж наследника престола. Но нельзя же просто стереть людям память.

Как бы то ни было, рано или поздно Уильям станет королем. Даже если отец не захочет отречься в пользу первенца. Наследственность у Виндзоров хорошая (супруг Елизаветы II 2 месяца не дожил до векового юбилея, сама королева недавно отметила 95-летие), лучшие врачи всегда к их услугам, так что очереди на престоле Уильям дождется. Если не вмешаются иные силы.

- Не важно, что там думают люди, королем стане Чарльз, - уверен исполнительный директор политической организации «Республика» Грэм Смит. - Но мы видим, что люди уже не особо думают о геральдической системе, они хотят выбирать. И у них нет никакого энтузиазма относительно царствования Чарльза. Как только королева Елизавет II покинет престол, вся эта средневековая система наследования столкнется с современными британскими реалиями. И я уверен, единственный выход тут — дать людям право выбирать главу государства.