"Мой девиз - сейчас или никогда": Мирослава Карпович рассказала, как соблазняла женатого миллионера

Актриса Мирослава Карпович. Фото: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

В отрывке из фильма "Друг на продажу", который появился в распоряжении "КП", скромная "папина дочка" раскрывается с другой стороны. По сюжету, роковая Мирослава Карпович пытается соблазнить женатого красавца-богача, используя весь арсенал женской привлекательности. В погоне за сердцем и кошельком миллионера героиня готова на все. Так, в одной из сцен она устраивает эффектный заплыв в бассейне, но, по законам жанра, он оборачивается грандиозным конфузом, а именно, потерей накладной груди...

Для 34-летней Карпович роль обольстительницы стала первой после долгого перерыва в кино. В последнее время зрители, которые помнили Мирославу юной и смешливой девчонкой в "Папиных дочках" могли видеть актрису разве что на театральной сцене, в том числе, в спектакле "Косметика врага", где звезда ситкома играет вместе с избранником Павлом Прилучным. В новой комедии "Друг на продажу" Мирослава постаралась максимально проявить себя.

Мирослава Карпович сыграла роль коварной соблазнительницы. Фото: кадр из фильма "Друг на продажу".

- Продюсеры фильма разрешили мне внести корректировки в моего персонажа, они дали мне свободу действий, которой я воспользовалась, - призналась Мирослава Карпович kp.ru. - Моя героиня наивная, взбалмошная, темпераментная, любопытная, милая дуреха с изюмом и грецким орехом. У нас с ней один девиз по жизни: «Либо сегодня, сейчас, либо никогда».

Напомним, ранее в интервью "Комсомолке", рассказывая о новой роли и собственных предпочтениях в любви, актриса призналась: для нее нет никаких запретов.

- Если чувства настоящие, никаких табу нет и не может быть, - поделилась тогда Мирослава. - Как у девушек, так и у мужчин. Чему быть, того не миновать. А вот деньги мужчин меня никогда особо интересовали, я и сама нормально зарабатываю. Меня всегда привлекали сильные мужчины, во всех смыслах данного прилагательного. Если мужских качеств нет, то никакие миллионы меня не завлекут и не заманят.

Фильм "Друг на продажу", который, по мнению создателей, станет главной комедией года, на больших экранах страны выйдет 14 октября. В авторской команде ленты собрались производители таких комедийных бестселлеров, как «Дылды», «Ивановы-Ивановы» и «Елки», а главные роли наряду с Мирославой Карпович сыграли Вадим Галыгин, Алина Алексеева, Антон Богданов, Женя Малахова, Антон Пампушный и другие актеры.

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