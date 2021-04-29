«Ксении Собчак нужно только бабло, а Лера Кудрявцева – получеловек»: дочь Ефремова припечатала шоу-бизнес

Анна-Мария подробно рассказала, как она пришла к смене пола Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дочь отбывающего наказание актера Михаила Ефремова от четвертого брака Анна-Мария в свои 20 лет продолжает искать себя. В основном ее поиски сосредоточены вокруг гендерной идентичности: она давно говорит о себе в мужском роде, сменила имя сначала на Аэм Тиллмари, а недавно и вовсе стала Сергеем Ефремовым.

В откровенном интервью платформе Premier Анна-Мария (чтобы окончательно не запутаться, будем пока называть ее именем по рождению) подробно рассказала, как она пришла к смене пола: «Когда ко мне обращаются как к девушке, это очень неприятно. Неестественно». При этом она не планирует проводить необратимые хирургические операции и, по всей видимости, юридически все еще женского пола: «Я планирую делать полный переход по документам где-то в 25, если ничего не поменяется. Потому что обменять их в данный момент - это очень большая морока с государством».

Ее мать, актриса Ксения Качалина, много лет страдает алкоголизмом и воспитанием дочери не занималась. У Михаила Ефремова появилась новая семья. Анна-Мария призналась, что не смогла найти общий язык с мачехой - Софьей Кругликовой. «У нас были напряженные отношения с нынешней женой моего отца. Отец задумался, как бы меня поселить более-менее отдельно, и поэтому подобрал мне гувернантку. Мы с ней жили 7 лет, пока я не закончил 11-й класс».

С детства ее мучили депрессии – девочка втайне копила деньги на психологов. Сейчас она наблюдается у психиатров, так как считает, что у нее есть ментальные проблемы.

Необычная судьба дочери звезды неизбежно привлекает внимание со стороны шоу-бизнеса. Ради заработка Анна-Мария принимает приглашения участвовать в телешоу и теперь поделилась впечатлениями: «На шоу «Док-Ток» Собчак наклонилась ко мне и сказала: «Я тебя понимаю и осознаю, что ты страдаешь. Я отношусь к тебе, как к другу». Но вот, что я думала в этот момент: «Ни[фига] подобного! Ты пытаешься заработать бабла, мы с тобой больше не увидимся после программы. Женщина, вы очень странная. Что вы пытаетесь сделать своими грязными руками в моей душе?!»

Еше больше досталось Лере Кудрявцевой, ведущей шоу «Секрет на миллион» на НТВ. «От Кудрявцевой возникал эффект зловещей долины, - вспоминает Анна-Мария. - Это когда существо перед тобой похоже на человека, но недостаточно. Если вы видели человекоподобных роботов или реалистичный манекен, вы испытывали это ощущение, когда на вас смотрит получеловеческий полутруп. И когда я смотрела на Леру Кудрявцеву у меня было именно это чувство. Вроде перед тобой сидит живой человек, а вроде не очень. И когда у нее полились слезы из глаз, это было так некомфортно, как будто бы преподавательница в школе пытается пробить тебя на какое-то признание о своем плохом поведении. Это была очень плохая игра!»

О своем статусе в целом она говорит так: «Дочь Михаила Ефремова — это клеймо, которое на тебя налепили, и от которого ты никогда не отмоешься. Это не я, это существует отдельно от меня, и я стараюсь об этом не думать».