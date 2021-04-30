Откровения организатора «голой» фотосессии в Дубае: «Эти девушки просто друзья, но я с ними спал»

Виталий Гречин: "Я живу так, как хотели бы жить 90% гетеросексуальных мужчин на Земле". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Скандал с «голой» фотосессией на балконе небоскреба в Дубае уже завершился, девушек выслали из ОАЭ, когда организатор всего действа решил рассказать о том, что именно тогда произошло. Откровения украинского бизнесмена с американским паспортом Виталия Гречина приводит британская газета The Sun.

Гречин, известный самыми отвязными вечеринками в Киеве, ни капельки не жалеет о случившемся в Эмиратах.

- Я живу так, как хотели бы жить 90% гетеросексуальных мужчин на Земле, и я не собираюсь извиняться за это,- хвастается Гречин.

Правда, после дерзкой выходки украинца ожидаемо отравили за решетку дубайской тюрьмы на 20 суток, где его постигло еще одно несчастье — он заразился коронавирусом. Хотя бизнесмена и отпустили из кутузки, улететь он сможет не раньше следующей неделе, если сдаст отрицательный тест.

Говоря о голой фотосессии, Гречин утверждает, что окружавшие его девушки были просто «подругами», а не в коем случае не проститутки. Даже свое «выступление» на балконе он называет просто развлечением, которым он даже не пытался кого-либо эпатировать, а на рояле в это время играл классическую музыку.

- То, что сделали девчонки, было неправильно с точки зрения законов Дубая, - признает украинец, и сразу добавляет. - Но надо помнить, что речь идет о группе очень молодых, взволнованных и открытых обычных девушках, которые не имеют никакого отношения к эскорту, модельному бизнесу или чему-то еще. В Эмиратах везде камеры, если бы к нам ходили мужчины, как в бордель, это было бы видно сразу.

При этом сам Гречин признается, что у него были интимные отношения с двумя девушками, но не одновременно.

- Мы нормальные люди, - уверяет бизнесмен, который, кстати, утверждает, что является трезвенником. При этом, он отметил, что никого не хотел оскорбить, а сама ситуация просто нелепая ошибка.

Гречин среди моделей в апартаментах дубайского небоскреба.

Про самих девушек украинец рассказал, что «чтобы понять их ментальность, надо учитывать, что их культура — это культура намного более открытого общества». При этом подчеркнул, что есть «четкая грань между сексуальными вещами и тем, что приносит эстетическое удовольствие и просто красиво».

Получать эстетическое удовольствие в компании молоденьких дам украинец старается не реже раза в месяц, выбирая тропические направления: Таиланд, Бали, Мальдивы. Правда свой день рождения в феврале он решил провести в Карпатах. По собственному утверждению бизнесмена, все подобные выезды - только развлечение, и не являются рекламой или каким-то способом зарабатывать деньги.

41-летний Гречин может похвастаться бурной биографией. Родился он в Киеве, а в десятилетнем возрасте вместе с родителями переехал в Детройт и получил там американское гражданство. В Штатах Виталий получил два высших образования - он дипломированный финансист и психолог. Вдобавок, Гречин в 1998-2005 годах служил в армейской разведке, где (по его собственным словам) переводил советские наставления по использованию оружия, используемые талибами в Афганистане.

Но историческая родина тянула заблудшего сына, и по возвращению в Киев в 2008 году мужчина занялся работой в сфере недвижимости. Потом он основал финансовую компанию, три четверти которой были проданы российскому бизнесмену Олегу Бойко, в результате чего Гречин «стал богаче на несколько миллионов долларов».

В 2008 году накануне выборов президента США поддержал предвыборную кампанию демократа Барака Обамы и даже финансировал Демократическую партию с 2008 по 2012 год, заплатив как минимум 140 тысяч долларов. О дружбе со многими влиятельными демократами Гречин рассказал в 2010 году в интервью журналу Exclusive Style. В 2013 году он стал позиционировать себя как советника Демпартии, а в 2019-м - как финансового советника Барака Обамы.

Что самое удивительное при таком-то образе жизни, у бизнесмена есть законная супруга и 13-летний сын. Неизвестно, как они относятся к выходкам главы семейства.