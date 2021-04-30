Любовница скрывала 17 лет: что случилось с внебрачной дочерью Андрея Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Андрей Кончаловский может похвастаться бурной личной жизнью. Прославленный режиссер всегда был известен своей любовью к противоположному полу. Он был женат пять раз. Помимо официальных отношений у знаменитого режиссера случались и громкие романы на стороне. Есть у мэтра и внебрачная дочь от актрисы Ирины Бразговки.

Тайная любовница Андрея Кончаловского довольно долго скрывала их страстный роман. Пара рассталась, когда Ирина Бразговка уже была беременна. Правда, актриса не сообщила об этом избраннику. В 1980 году она родила от режиссера дочь Дашу. "Андрей не присутствовал в нашей с Дашей жизни. Не переживала по этому поводу, ведь для меня Андрей был небожителем. Говорила ему «спасибо» за год наших отношений, за то, что познакомил со своей мамой, друзьями. Это был какой-то праздник...", - рассказала Бразговка в эфире передачи "Мой герой" с Татьяной Устиновой на ТВЦ.

Актриса Ирина Бразговка 17 лет скрывала дочь от Андрея Кончаловского. Фото: Youtube

Женщина не скрывает, что у нее возникали мысли об аборте. "Все-таки я была не замужем. Не представляла, как сказать об этом родителям. Честно говоря, я наврала им, придумав душещипательную историю о любимом, который уехал в Израиль. Когда родилась Даша, она очень сильно болела из-за неправильного внутриутробного развития. Мы долго боролись за ее жизнь, проводили переливания крови. Год я практически жила в больнице. Я даже не думала обращаться к Андрею Сергеевичу за помощью", - поведала 66-летняя Ирина Владимировна.

Даша лишь в 17 лет познакомилась с родным папой. "17 лет я скрывала, что родила дочь от Кончаловского. Был один известный режиссер, он единственный знал, от кого я родила дочь. Он все время уговаривал меня позвонить Кончаловскому, но я отказывалась. Тогда он взял и позвонил сам", - делилась Бразговка.

Андрей Сергеевич сразу принял наследницу и стал заботиться о ней. Дарья сообщила, что не сразу привыкла к знаменитому родителю. "Обид никогда не было. Не задавала маме вопросов о том, почему она не рассказывает мне о папе. Значит, на то имелись свои причины. Мне было сложно поверить во всю эту историю. А он сразу меня признал, не делал никаких ДНК-тестов и не подвергал сомнению свое отцовство. Постепенно я стал называть его папой. Как-то он поздравил меня с днем рождения и сказал, что я его дочь", - поделилась 41-летняя наследница Кончаловского.

После знакомства с отцом Дарья взяла фамилию Михалкова. Кончаловский оплатил дочери обучение за границей, помог ей материально. Она успела обзавестись многочисленным потомством. "Папа интересуется жизнью моих детей, своих внуков. Мы часто созваниваемся, видимся. Юля, его жена, также отлично к нам относится. На все праздники она присылает такие огромные корзины с вкусностями собственного приготовления", - рассказывала Дарья.

Сейчас Дарья прекрасно общается со знаменитым отцом. Фото: Youtube

А однажды Юлия Высоцкая очень ей помогла. Одного из сыновей Даша родила от веселого аниматора-тунисца. Отправившись отдыхать в Египет, девушка познакомилась в отеле с красавцем Хакимом. Он пленил ее сердце. Завязался бурный роман. Встречалась пара недолго, но итогом отношений стала новая беременность.

Рассказать Андрею Сергеевичу дочь боялась. Она думала, что родителя не обрадует новость о том, что Даша рожает детей одного за другим вместо того, чтобы учиться или работать. "Я думала, он скажет, мол, а ты вообще собираешься учиться и работать?", - вспоминала Даша.

По словам наследницы режиссера, Высоцкая нашла правильные слова и подготовила супруга к новости о том, что он снова станет дедушкой. "Помню, пришла беременная к Юлии, попросила помочь и она согласилась: «Не волнуйся, я с ним поговорю»", - откровенничала Дарья в эфире программы "Звезды сошлись".

В результате Андрей Сергеевич с распростертыми объятьями принял нового внука. Сейчас Дарья замужем и воспитывает на двоих с мужем шесть детей. Старших сыновей Гаврилу и Давида она родила в браке с фотографом Всеволодом Матвеевым. Потом на свет появился Захар, отцом которого и стал аниматор. Затем она снова вышла замуж, после чего на свет появилась дочка Ася. Сейчас Дарья помогает мужу с заботой о его двух сыновьях от предыдущих отношений. Она утверждает, что закрыла вопрос с потомством, не планирует больше рожать и сейчас полностью сконцентрирована на своей большой семье. Дарья также подчеркнула, что отцы детей очень ей помогают, за что она им искренне благодарна.